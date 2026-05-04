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Impulsa IMJUVE valores cívicos y formación juvenil

Con abanderamiento de Pentathlon Militarizado de México A.C.

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo de las y los jóvenes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y la formación integral de las juventudes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo un evento en coordinación con la Federación del Pentathlon Militarizado de México A.C., Zona Tamaulipas.

Durante la jornada se realizaron actividades como el abanderamiento y jura de bandera, así como el nombramiento de jóvenes como cadetes, reforzando su compromiso con la comunidad.

De igual forma, se contó con la participación de cadetes provenientes del estado de Veracruz, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y el intercambio entre juventudes.

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo de las y los jóvenes.

“En el Instituto reafirmamos nuestro compromiso con la juventud de nuestra ciudad; actividades como el Pentatlón fortalecen su formación, fomentan valores y les brindan herramientas para crecer como ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno”, señaló.

El evento también incluyó exhibiciones atléticas que permitieron mostrar la disciplina, preparación y entrega de las y los participantes, generando un ambiente de respeto y entusiasmo entre asistentes y familias.

Estas acciones se realizan con el respaldo de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, con el propósito de seguir promoviendo espacios que impulsen el liderazgo, la disciplina y el desarrollo integral de las juventudes.

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