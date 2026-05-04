Celebra Nuevo Laredo el ‘Mundialito NLD 2026’

Una jornada deportiva enfocada en la activación física y el desarrollo integral de la niñez y juventud

Equipos provenientes de clubes locales, academias de fútbol e instituciones educativas se dieron cita para competir en un ambiente de sana convivencia, disciplina y trabajo en equipo, promoviendo valores fundamentales a través del deporte. [Agencias]

Equipos provenientes de clubes locales, academias de fútbol e instituciones educativas se dieron cita para competir en un ambiente de sana convivencia, disciplina y trabajo en equipo, promoviendo valores fundamentales a través del deporte. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una destacada participación de decenas de equipos integrados por niños, niñas y jóvenes, se llevó a cabo con gran éxito el “Mundialito NLD 2026” en los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez (UDBJ), una jornada deportiva enfocada en la activación física y el desarrollo integral de la niñez y juventud neolaredense.

Durante el torneo, equipos provenientes de clubes locales, academias de fútbol e instituciones educativas se dieron cita para competir en un ambiente de sana convivencia, disciplina y trabajo en equipo, promoviendo valores fundamentales a través del deporte.

Esta iniciativa, organizada por la Dirección de Cultura Física y Deporte, se enmarca dentro de las acciones que buscan fortalecer estilos de vida saludables, así como incentivar la participación activa de las nuevas generaciones en actividades deportivas y recreativas.

Asimismo, el evento se suma a las dinámicas impulsadas a nivel nacional en torno al Mundial de Futbol 2026, del cual México será una de las sedes, en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de fomentar el deporte como herramienta de transformación social.

En este esfuerzo interinstitucional también participó el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), que se integró a la organización del torneo, reforzando el compromiso de generar espacios de inclusión, desarrollo y bienestar para las juventudes de la ciudad.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su apuesta por el deporte como eje estratégico para la construcción de una comunidad más sana, participativa y con oportunidades para todas y todos.