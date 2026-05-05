Revoca Estados Unidos visas a directivos de periódico La Nación en Costa Rica

Medida genera críticas por posible represalia política y aumenta tensiones sobre libertad de prensa en el país

Un vendedor ofrece el periódico La Nación, el 21 de enero de 2009, en San José, Costa Rica. (AP Foto/Kent Gilbert, archivo)

Un vendedor ofrece el periódico La Nación, el 21 de enero de 2009, en San José, Costa Rica. (AP Foto/Kent Gilbert, archivo)

SAN JOSÉ.- Estados Unidos revocó las visas de varios ejecutivos de la junta directiva del periódico La Nación, uno de los principales medios de comunicación de Costa Rica, lo que ha desatado nuevas acusaciones de que Washington —en conjunto con el gobierno costarricense, aliado suyo— está retirando visas para castigar a críticos y adversarios políticos.

En un comunicado que apareció como portada del periódico el domingo, la junta directiva indicó que los miembros afectados se enteraron por primera vez de que les habían retirado sus visas para ingresar a Estados Unidos a través de reportes en medios partidarios del gobierno.

Desde hace tiempo, La Nación ha sido una piedra en el zapato del presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de tendencia conservadora y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, que ha aceptado recibir hasta 100 deportados de terceros países al mes como parte de los empeños del gobierno de Trump por intensificar las deportaciones.

El periódico, al que Chaves ha fustigado desde que publicó denuncias de que cometió acoso sexual durante su campaña presidencial de 2022, señaló que Washington no dio ninguna razón para las revocaciones de visas.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.

El periódico expresó su respeto a la decisión de Estados Unidos para regular la inmigración.

“Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones”, declaró en un comunicado.

La medida pareció marcar el caso más reciente en que el gobierno de Trump recurre a restricciones migratorias para castigar a sus adversarios políticos. Fue recibida con duras críticas por parte de la oposición política y de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Costa Rica, que exigieron que las autoridades costarricenses y estadounidenses den una explicación de lo ocurrido.

“Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático”, expresaron las organizaciones en un comunicado, y añadieron que el no proporcionar información transparente “constituiría una forma de complicidad inaceptable”.

Mauricio Herrera, periodista y exministro de Comunicación de Costa Rica de 2015 a 2018, fue más allá. En declaraciones a The Associated Press, sostuvo que “no hay duda de que la cancelación de las visas a su junta directiva es en respuesta a una petición del gobierno costarricense”.

“La sanción intenta intimidar a quienes se atreven a disentir y ejercer su libertad de expresión”, agregó.

En Costa Rica se han cancelado las visas de una serie de figuras de alto perfil, en medio de acusaciones al gobierno de Chaves —de estilo agresivo— de erosionar las normas democráticas.

El año pasado, Estados Unidos revocó la visa del expresidente costarricense Óscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz y crítico abierto de Trump, así como la de su hermano, Rodrigo Arias, entonces presidente legislativo, quien dijo que creía que la decisión de Estados Unidos se tomó a solicitud de Chaves.

En meses recientes, legisladores de oposición —tales como Francisco Nicolás, del centrista Partido Liberación Nacional, y la independiente Cynthia Córdoba, ambos duros críticos de Chaves— también sufrieron la cancelación de sus visas para ingresar a Estados Unidos, al igual que Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y defensor de los derechos de los migrantes, quien el mes pasado no pudo viajar a territorio estadounidense para recibir un premio de la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern.

Chaves, que ha cooperado ampliamente con el gobierno de Trump para recibir deportados de otros países y extraditar a presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, dejará el cargo el viernes y entregará el poder a su sucesora, la presidenta electa Laura Fernández.