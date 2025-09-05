Muere hombre de 71 años tras caer de escaleras sin barandal

El accidente ocurrió en la colonia Voluntad y Trabajo; familiares señalaron falta de iluminación y protección como factores que contribuyeron al percance

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 71 años perdió la vida en la colonia Voluntad y Trabajo, en esta frontera, luego de sufrir una aparatosa caída desde las escaleras de una vivienda.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Río Ganges, donde la víctima, identificada como Ángel Crispín “D”, se encontraba hospedado durante una visita familiar.

De acuerdo con los testimonios, el hombre había pasado la tarde conviviendo con parientes y subió a descansar a una de las habitaciones de la planta alta. Horas después, alrededor de las 00:30 horas, su hermana escuchó un fuerte golpe y al salir encontró a su familiar tendido en el pasillo, sin señales de vida.

La mujer relató que la vivienda carece de barandal en las escaleras y de iluminación suficiente en la planta alta, lo que pudo haber contribuido al accidente.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar auxilio, pero confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

La familia expresó consternación por lo ocurrido, ya que el fallecido se encontraba de visita en la ciudad y tenía pocos días de haber llegado a la casa de sus parientes.