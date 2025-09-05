Uruguay avanza a su 5to Mundial consecutivo tras sepultar a Perú con un 3-0

El equipo de Marcelo Bielsa aseguró su pase en el Centenario, mientras Perú quedó eliminado al mostrar poco nivel y ambición competitiva

Rodrigo Aguirre (derecha), de la selección de Uruguay, festeja luego de conseguir el primer tanto ante Perú en un duelo de la eliminatoria mundialista disputado el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matilde Campodonico)

MONTEVIDEO.- La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y con una goleada de 3-0 ante Perú selló el jueves su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

A los 14 minutos, un cabezazo de Rodrigo Aguirre terminó con las dudas al coronar una magnífica jugada individual de Giorgian De Arrascaeta, que luego de eludir a dos rivales con un par de amagos, cedió a Guillermo Varela que resolvió con un centro.

El gol llevó justicia al marcador. Desde el pitazo inicial del juez argentino Facundo Tello -de buen desempeño-, sólo hubo un equipo en la cancha. Uruguay saltó al campo con el peso de su historia a cuestas, decidido a concluir el trámite lo antes posible.

Perú, por el contrario, fue un equipo rendido, sin la ambición de quien necesitaba conquistar los últimos 6 puntos en juego para acceder a la repesca. Ni siquiera mostró mucho orgullo deportivo y se quedó matemáticamente apeado de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.