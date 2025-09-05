Accidente en bulevar Lago de Chapala deja ciclista lesionado por camioneta

El empleado de una embotelladora fue trasladado al Seguro Social tras ser embestido; el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y se mantuvo colaborando con testigos y personal médico

El ciclista, identificado como Antonio, de 33 años, se desplazaba de oriente a poniente y había logrado avanzar con preferencia en los primeros dos carriles. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La falta de condiciones seguras para quienes se trasladan en bicicleta quedó de manifiesto este jueves, luego de que un empleado de la embotelladora Coca-Cola resultara lesionado al ser embestido por una camioneta Jeep Cherokee en el bulevar Lago de Chapala, frente al estacionamiento de la empresa.

El ciclista, identificado como Antonio, de 33 años, se desplazaba de oriente a poniente y había logrado avanzar con preferencia en los primeros dos carriles. Sin embargo, al intentar cruzar el tercero, fue impactado por el vehículo particular.

A pesar del accidente, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y se mantuvo colaborando con testigos y personal médico, lo que permitió descartar responsabilidad directa en la colisión, de acuerdo con información preliminar.

Inicialmente, trabajadores de la empresa dieron los primeros auxilios al lesionado, quien más tarde fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos y trasladado al Hospital del Seguro Social.

Aunque la víctima se encuentra fuera de peligro, el percance refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan los ciclistas en arterias de intenso flujo vehicular, donde la infraestructura vial no siempre está diseñada para su protección.

Cabe destacar que agentes de Tránsito no alcanzaron a intervenir en el lugar, ya que el vehículo involucrado siguió de inmediato la ambulancia hasta el hospital.