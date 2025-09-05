Choque en Puente Mazatlán ocasiona cuantiosos daños a tres automóviles estacionados

Un Lincoln MKZ perdió el control y embistió tres vehículos en un lote; no hubo heridos pero sí pérdidas económicas importantes

Las unidades afectadas fueron un Chevrolet Sonic 2017, un Nissan Altima 2017 y un Chevrolet Malibu, todos con daños de consideración en su carrocería. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado a un costado del Puente Mazatlán, sobre la Carretera Anáhuac, dejó un saldo de tres vehículos dañados y pérdidas materiales considerables, aunque sin personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando un automóvil Lincoln MKZ modelo 2013, conducido por Diana Lizeth, de 18 años, perdió el control tras, según su versión, presentar una falla mecánica en el volante. La joven viajaba acompañada de otra persona, ambos resultaron ilesos.

El vehículo circulaba de poniente a oriente y al llegar a la curva ubicada junto al puente y la calle Mazatlán, se proyectó contra un lote donde estaban estacionados tres automóviles.

Aunque no se registraron heridos, el choque derivará en un procedimiento legal para el pago de los daños ocasionados, que podrían ascender a una cifra elevada debido al valor de los vehículos afectados.

Autoridades de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y determinar la responsabilidad correspondiente, recordando que todo conductor debe mantener sus vehículos en óptimas condiciones mecánicas para evitar este tipo de accidentes.

El caso pone en evidencia que, más allá de los riesgos a la integridad física, las fallas mecánicas no atendidas pueden implicar consecuencias económicas importantes para los automovilistas.