Habría lluvia y menos calor en los Dos Laredos

A partir del sábado empezará descenso en la temperatura

El clima veraniego se va y se perfila el ingreso del Otoño. [Salvador González/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Salvo este viernes 5 de septiembre en que se tiene pronosticado un día igual de caluroso al de este jueves en los Dos Laredos, con máxima de 41 grados centígrados, a partir del sábado se espera un descenso en la temperatura, con máximas de 37 grados en la misma escala.

Sin embargo, será el domingo cuando baje aún más el mercurio, pues se tiene previsto una máxima de 33 grados centígrados y posibilidades de lluvia del 50%.

El lunes continuaría el mismo pronóstico de temperatura y probabilidad de precipitación pluvial.

Pero, a partir del martes aumentaría la temperatura a 35 grados centígrados, siete grados menos si se compara con los primeros cinco días de septiembre. Para este día ya no se prevé lluvia.

Y, del miércoles 10 al lunes 15 de septiembre, se espera una máxima de 36° C sin mayores riesgos de precipitación pluvial.

Cabe mencionar que del 6 al 15 de septiembre, la temperatura mínima rondará los 24 y 23 grados centígrados.