¡Todo listo para la Semana Nacional de Salud Pública 2025!

Nuevo Laredo, Tam.– El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.5, Manlio Fabio Benavides González dio a conocer que, del 6 al 13 de septiembre, se estará llevando a cabo la Semana Nacional de Salud Pública, donde se estarán realizando reforzamientos en vacunación, fumigación y todas las atenciones en salud que ofrece esta dependencia médica, en sus distintos centros de salud.

“Esto incluye el reforzamiento a los 23 programas de salud que tenemos dentro de la Jurisdicción Sanitaria, en lo cual se va a estar trabajando toda la semana en las diferentes actividades, en la situación de acudir primeramente a la inauguración, luego a las escuelas, maquiladoras, en sí a los principales lugares donde estaremos llevando los principales programas de salud. Obviamente todos los días se trabaja en los programas, pero esto es un reforzamiento nacional”, precisó Benavides González.

Resaltó que esta actividad es de mucha importancia, ya que aún existe un importante rezago en la aplicación de las vacunas, haciendo un extenso llamado a la población para que acudan a vacunar a sus niños, o bien cuando se visiten a las escuelas den la autorización para que los pequeños sean vacunados para poder controlar el problema que han tenido otras entidades como es Sarampión y Tosferina.

“Tengo que resaltar que aquí en Nuevo Laredo, no hemos tenido casos ni de Tosferina y menos de Sarampión. Por ello es preciso y necesario que se vacunen los niños contra estas enfermedades, y así poder seguir en cero casos. Es vital que sepan que ambas enfermedades son muy contagiosas, y por eso la premura de seguir reforzando la vacunación y lo importante de esta Semana Nacional de Salud”, concluyó.