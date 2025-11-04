Muere hombre atropellado por vehículo que huyó en la carretera Nuevo Laredo–Monterrey

La víctima, originaria de Nuevo León, descendió de su camioneta cuando fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga rumbo a Monterrey

El accidente ocurrió cerca de la antigua garita del kilómetro 26, una zona donde los conductores suelen detenerse brevemente. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre originario de Nuevo León perdió la vida de manera trágica la tarde del domingo, al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera libre Nuevo Laredo–Monterrey, a la altura del kilómetro 191.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Alberto “P” “G”, había descendido de su camioneta tipo pick up para revisar una segunda unidad que aparentemente remolcaba, cuando un automóvil que circulaba a exceso de velocidad lo arrolló sin detenerse.

El fuerte impacto lo lanzó varios metros sobre el pavimento, provocándole la muerte instantánea. Paramédicos de Bomberos y Rescate acudieron al lugar, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor responsable no fue localizado en el sitio y, según testigos, huyó con rumbo a Monterrey. Las autoridades catalogaron el vehículo como “fantasma”, pues hasta el momento no se cuenta con características precisas que ayuden a su localización.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos y personal ministerial de Nuevo Laredo tomaron conocimiento del hecho y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la autopsia correspondiente.

Trascendió que el fallecido se dirigía a su domicilio en Nuevo León, viaje que no logró concluir.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para tratar de ubicar al conductor responsable y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a esclarecer este lamentable hecho.