Hallan sin vida a hombre en una vivienda; autoridades investigan suicidio

La víctima, originaria de Monclova, fue reportada por sus vecinos; autoridades exhortan a buscar apoyo ante signos de depresión o crisis emocionales

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 43 años, identificado como Raúl, originario de Monclova, Coahuila, fue encontrado sin vida en el interior de su habitación ubicada en la avenida Camargo 802, casi esquina con la calle González, en la zona centro de la ciudad.

Vecinos del sector alertaron a la Dirección de Protección Civil y Bomberos al descubrir que el hombre no respondía a los llamados. Al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que Raúl ya no presentaba signos vitales, determinando que se trataba de un suicidio.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se practicará la autopsia de ley.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para estar atentos a los signos de depresión o conductas suicidas entre familiares, amigos o vecinos, e insistieron en la importancia de buscar ayuda profesional a tiempo.

En Nuevo Laredo, las personas que atraviesan por momentos difíciles pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas del día, o acudir al Centro de Salud Mental de la Secretaría de Salud.

También se puede solicitar apoyo psicológico en la Coordinación Municipal de Salud Mental, en el Hospital General “Solidaridad” o directamente en la Dirección de Bienestar Social, donde se brinda atención y canalización a servicios especializados.

Si usted o alguien que conoce presenta pensamientos suicidas o crisis emocionales, no dude en pedir ayuda. Hablar puede salvar una vida.