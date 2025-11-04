Choque múltiple en colonia Palacios evidencia riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol

Tres vehículos resultaron dañados tras el accidente provocado por un joven conductor ebrio; autoridades reforzaron el llamado a la responsabilidad vial

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, aunque los daños materiales fueron considerables en las tres unidades involucradas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, aunque los daños materiales fueron considerables en las tres unidades involucradas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple ocurrido en la colonia Palacios dejó como saldo tres vehículos dañados y puso nuevamente sobre la mesa el riesgo que representa conducir bajo los efectos del alcohol.

El accidente se registró en la intersección de las calles Perú y Macario Zamora, una zona considerada de alto riesgo vial por la falta de semáforos y la alta velocidad con que circulan algunos automovilistas.

De acuerdo con el parte oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el responsable fue identificado como Éder Emmanuel, de 22 años, conductor de una camioneta Ford F150 modelo 2001, quien ignoró la señal de alto al desplazarse de norte a sur sobre Macario Zamora, invadiendo la vía preferencial.

El joven impactó primero contra un Ford Fiesta modelo 2016, conducido por Verónica, de 49 años, quien transitaba con preferencia sobre la calle Perú. El golpe lanzó su vehículo contra un poste de concreto, el cual no sufrió daños estructurales, según confirmaron las autoridades.

Acto seguido, la camioneta F150 fue colisionada en la parte trasera por un Kia K3 modelo 2024, conducido por Domingo, de 42 años, quien no logró frenar a tiempo ante la repentina colisión frente a él.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, aunque los daños materiales fueron considerables en las tres unidades involucradas.

Los oficiales de tránsito detectaron que Éder Emmanuel presentaba aliento alcohólico, por lo que fue señalado como responsable directo del accidente. Las unidades fueron trasladadas al corralón para los peritajes correspondientes.

La Dirección de Tránsito reiteró el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas habitacionales donde la visibilidad es limitada.