Color, música y tradición iluminaron los panteones municipales en el Día de Muertos

Nuevo Laredo, Tam.- Los panteones municipales de Nuevo Laredo se llenaron de color, música y tradición durante los festivales organizados por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Arte y Cultura, para rendir homenaje a quienes ya no están entre nosotros.

Familias de todos los rincones de la ciudad se dieron cita para disfrutar de una velada llena de arte, talento y sentimiento, en la que la memoria de los seres queridos se celebró con alegría y respeto, al ritmo de la música, el teatro y la danza.

La fiesta inició en el Nuevo Panteón Municipal, ubicado al sur de la ciudad, donde los asistentes, luego de visitar a sus seres queridos, disfrutaron de un espectáculo de baile y canto protagonizado por artistas locales y alumnos de las distintas Casas de la Cultura, quienes ofrecieron un emotivo recorrido por las tradiciones mexicanas que dan vida al Día de Muertos.

Mientras tanto, en el Antiguo Panteón Municipal, decenas de personas se reunieron para presenciar una destacada puesta en escena de la Compañía de Teatro “Adolfo López Mateos”, así como la presentación del Grupo de Danza del CBTIS 137, que llenó el escenario de colorido folclor y energía.

Con estos festivales, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de mantener vivas las tradiciones que fortalecen nuestra identidad y unen a las familias neolaredenses. Así concluyó un Día de Muertos lleno de arte, cultura y sentimiento, en el que la ciudad entera rindió homenaje a la memoria con vida, música y esperanza.