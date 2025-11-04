El Dólar
Convocan a jóvenes a participar en el Torneo Amateur ‘Tirando Guante’

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad

El evento se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Gimnasio Municipal de Box. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con el Phoenix F.C. y la Honorable Comisión de Box y Lucha Municipal, invita a todos los jóvenes deportistas a participar en el Torneo Amateur “Tirando Guante”, un espacio diseñado para fortalecer sus primeras experiencias dentro del mundo del boxeo.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años que deseen medirse frente a frente con otros talentos locales en un ambiente deportivo, sano y de competencia justa.

El evento se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Gimnasio Municipal de Box, ubicado dentro de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”.

El torneo será completamente amateur y contará con registro gratuito para todos los participantes interesados. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del formulario disponible en línea en el siguiente enlace: https://forms.gle/7cgXzbchwnfi3ZZt7.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y la formación de nuevas generaciones de atletas neolaredenses, promoviendo espacios que fomenten la disciplina, el esfuerzo y la sana convivencia.

