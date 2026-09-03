Muere Cassandra Wilson, cantante de jazz ganadora de 2 premios Grammy

ARCHIVO - Cassandra Wilson actúa en el Festival de Jazz JVC de Newport, Rhode Island, el 10 de agosto de 2003. (Foto AP/Stew Milne, archivo)

ARCHIVO - Cassandra Wilson actúa en el Festival de Jazz JVC de Newport, Rhode Island, el 10 de agosto de 2003. (Foto AP/Stew Milne, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Cassandra Wilson, la cantante de jazz, compositora y productora ganadora de dos premios Grammy, ha muerto. Tenía 70 años.

Time la apodó en 2001 como la mejor cantante de Estados Unidos, y Wilson era conocida sobre todo por su voz que desdibujaba géneros, que amplió los límites del jazz tradicional basado en el blues y se movía con naturalidad por el folk, el pop, el R&B, el country y más allá. En el corazón de toda su obra estaba su idiosincrática contralto, un sonido lleno de alma claramente ligado a sus raíces.

Como lo expresó Jon Batiste en un elogio fúnebre el miércoles, Wilson sonaba como el Sur.

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, confirmó que murió el martes por la mañana en su natal Jackson, Mississippi.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Cassandra Wilson, la legendaria artista de jazz ganadora del Grammy. Cassandra Wilson partió en paz en su hogar, rodeada de su familia, amigos cercanos y su mánager”, señaló un comunicado de su representante a la emisora de radio de jazz WBGO.

De Jackson al mundo

Nacida y criada en Jackson, hija del músico Herman B. Fowlkes y de la maestra Mary Fowlkes, Wilson mostró desde temprano amor por la música al escuchar a Motown, Miles Davis y Thelonious Monk. A los 6 años, comenzó clases de piano. Tocó el clarinete en bandas de desfile. Actuó en cafeterías y en bandas tributo mientras estudiaba en Millsaps College y en Jackson State University.

A comienzos de los años 80, se formó bajo la tutela de grandes figuras del jazz en Nueva Orleans antes de mudarse a la ciudad de Nueva York e incorporarse al M-Base Collective de Steve Coleman, hasta convertirse con el tiempo en su vocalista principal.

Su voz, reconocible al instante, le valió cuatro nominaciones al Grammy y dos premios al mejor álbum vocal de jazz. Fueron en 1997 por “New Moon Daughter” y en 2009 por “Loverly”.

En 2015, Wilson ofreció un concierto especial en el célebre Apollo Theater para conmemorar el 100º aniversario del nacimiento de la cantante de blues Billie Holiday, la legendaria vocalista estadounidense de jazz que murió en la ciudad de Nueva York a los 44 años. Ese mismo año, Wilson lanzó su último álbum, “Coming Forth by Day”, un homenaje a Holiday.

En 2022, Wilson fue nombrada Maestra de Jazz por el Fondo Nacional para las Artes, uno de los máximos honores otorgados a músicos de jazz en Estados Unidos.

Homenajes para Wilson

“Tenía un timbre vocal inconfundible, un fraseo propio, y su manera de entretejer música folclórica, R&B y de la diáspora con géneros experimentales y populares tuvo un gran impacto en mí”, manifestó Batiste en su homenaje a Wilson en Instagram.

“Su herencia de Mississippi siempre estuvo presente en todo, sin importar cuán expansivo se volviera su arte”, escribió en el pie de foto de un clip que los muestra juntos en la televisión brasileña en 2009. “Fue una de las primeras personas que me llevó de gira por el mundo, la gran Cassandra Wilson”.

El alcalde de Jackson, John Horhn, dijo que la ciudad “ha perdido a una hija extraordinaria, y el mundo ha perdido una voz musical única”.

“Cassandra Wilson llevó consigo el sonido, el espíritu y la historia de Mississippi a dondequiera que llegara su música”, indicó el comunicado del alcalde, compartido con WJTV. “Su obra tenía una profundidad de carácter poco común y una comprensión profunda de cómo la música conmueve a la gente, cuenta historias y conecta generaciones”.