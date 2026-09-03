Despiden a Gloria Steinem y destacan su legado feminista

NUEVA YORK.- La ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, la ex primera dama Jill Biden, escritores y activistas por la justicia social elogiaron a Gloria Steinem como una figura revolucionaria e inspiradora.

La célebre autora y activista, que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más poderosas del movimiento de mujeres en Estados Unidos, murió el miércoles en su casa en Nueva York. Tenía 92 años.

Hillary Clinton

“Abrió puertas no solo para sí misma, sino literalmente para millones de mujeres que venían detrás. Ella no iba a ser astronauta, pero, vaya, hizo posible que Sally Ride lo fuera. No iba a practicar deportes universitarios, pero apoyó a las mujeres del Congreso que aprobaron el Título IX y abrieron oportunidades deportivas y académicas para las chicas. Y no formaba parte de la Corte Suprema cuando se dictó la sentencia del caso ‘Roe vs Wade’, pero su voz y su activismo respaldaron ese avance en los derechos de las mujeres. Gloria Steinem era, en el fondo, una optimista. Su activismo se basaba en el optimismo, y esa era una elección moral que ella tomaba cada día. Aunque nos hemos enfrentado a retrocesos en cuanto a la plena participación y la igualdad de las mujeres en Estados Unidos y en todo el mundo, quiero que la voz de Gloria permanezca en nuestra mente”. — la exsecretaria de Estado, en redes sociales.

Jill Biden

“Gloria Steinem entendía que la igualdad de las mujeres comienza con la libertad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, nuestra salud y nuestros futuros. Durante décadas, luchó para hacer real esa libertad para generaciones de mujeres y niñas. Alzó la voz cuando era difícil, escuchó a quienes con demasiada frecuencia no eran escuchados y nunca dejó de impulsar a nuestro país hacia adelante. Joe y yo llevamos hoy en el corazón a los seres queridos de Gloria. Su voz cambió nuestro país, y su valentía seguirá inspirándonos a seguir luchando por las libertades que dedicó su vida a defender”. — la ex primera dama, en redes sociales.

Julianne Moore

“El tiempo que dediqué a estudiar a Gloria Steinem para interpretarla fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Todo lo que vi, leí y observé sobre ella me sirvió de modelo para la forma en que quería comportarme”. — La actriz, quien interpretó a Steinem en la película de 2020 (asterisk)The Glorias(asterisk), en Instagram.

Meghan, duquesa de Sussex

“En la intimidad, era aún mejor de lo que cabría imaginar: pasaba el Día de Acción de Gracias con nuestra familia, me presentó a una de mis mejores amigas (siempre defensora de la amistad entre mujeres), quería a nuestros hijos con todo su corazón, me guiaba en los momentos difíciles y me ofrecía consejos y perspectivas extraordinarios, acompañada de una taza de té y de una chispa y un ingenio inigualables”. — La duquesa de Sussex, en Instagram.

Roxane Gay

“Gloria era única. Auténtica, generosa, curiosa, reflexiva. Vivió una vida asombrosa y su muerte es una pérdida enorme, atenuada solo por la ferocidad de su legado”. — la escritora, en Instagram.

Abigail Disney

“Todo lo que Gloria hizo estaba arraigado en la bondad. Eso atravesaba su activismo político”. — su amiga y también activista, a The Associated Press.

Rachel Cargle

“Gloria, me cambiaste la vida. Encendiste en mí una chispa que daría lugar a mi propio activismo. Estaré eternamente agradecida de haber aprendido de lo que ofreciste al mundo”. — la autora y activista por la justicia social, en Instagram.

Harvey Fierstein

“Una visionaria imparable que exigió un papel igual para las mujeres en un mundo dominado por hombres y trabajó incansablemente, durante décadas, para lograr ese cambio. La mayor ironía fue cuántas mujeres tuvo que enfrentar mientras se acobardaban detrás de sus dueños masculinos. Pero sí, luchó. ¡Derechos iguales! ¡Libertad para elegir! ¡Acceso al poder político! Igual salario por igual esfuerzo. Me emocioné más allá de las palabras cuando vino a ayudarnos a crear la obra BELLA BELLA sobre su compañera Bella Abzug. Fue generosa con su tiempo, su intelecto, su conocimiento de la historia y su calidez personal. ¡Gloriosa Gloria! Te debemos más que nuestro agradecimiento. Nos regalaste dignidad y nos mostraste el camino hacia la igualdad. Solo espero que algún día hagamos realidad tu visión. ¡Brava, Diva!”. — el actor y dramaturgo, en redes sociales.

Jill Filipovic

“He hecho lo que quería hacer con mi vida. Eso no habría sido posible sin Steinem y las decenas de otras feministas de las que no es exagerado decir que transformaron radicalmente a Estados Unidos y al mundo”. — la autora y feminista, en su boletín de Substack.