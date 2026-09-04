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Honrará Dollywood legado de Dolly Parton con nuevas atracciones

El parque incorporará espacios inspirados en su vida, obra, fe y compromiso con la educación infantil

Una ofrenda para Dolly Parton en Sevierville, Tennessee, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Camden Hall)
AP

SEVIERVILLE, Tennessee.- El parque temático de Dolly Parton en el este de Tennessee presentará nuevas atracciones para los seguidores con el fin de honrar la vida de la “soñadora en jefe”, Dolly Parton, quien murió a los 80 años.

Sevierville, en las estribaciones de las Montañas Humeantes, también colocará señalizaciones por toda la ciudad para un recorrido a pie autoguiado por lugares que fueron importantes para la cantante, actriz y filántropa. Parton creció en la zona rural del condado de Sevier y transformó el parque temático en la mayor fuente de empleos del condado y en un importante destino turístico.

Funcionarios del parque anunciaron en una conferencia de prensa celebrada el miércoles planes para incorporar un nuevo personaje al parque llamado el Creador de Sueños, inspirado en Imagination Library, la iniciativa de libros gratuitos para niños de Parton, además de añadir una cascada y vitrales a una capilla dentro del parque para reflejar su profunda fe.

El parque instalará quioscos para que los visitantes compartan sus opiniones sobre Parton, y también llegarán nuevas incorporaciones a The Dolly Parton Experience, una sección de varios edificios que incluye exhibiciones sobre su vida y su carrera.

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