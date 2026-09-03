Banda mexicana Camilo Séptimo lamenta homicidio de tecladista y su familia

Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro familiar

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La banda mexicana de rock y synth-pop Camilo Séptimo lamentó el miércoles por la noche la muerte de su tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, quien fue asesinado en su domicilio junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años.

Además de Meléndez y su familia, también fueron asesinados la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro familiar. El hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró sobrevivir ocultándose debajo de una cama.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía”, señaló Camilo Séptimo en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el miércoles que un supuesto socio de Meléndez habría aprovechado la relación de confianza que había entre ambos para ingresar a su domicilio y perpetrar el ataque. También fue detenido otro sospechoso que presuntamente lo ayudó a fugarse. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N”, el socio de Meléndez, y Gerardo “N”.

Los homicidios ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, una localidad del Estado de México colindante con la capital.

En su conferencia matutina del jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes y destacó las acciones del gobierno del Estado de México, además de ofrecer el apoyo de la Secretaría de Gobernación.

“En efecto, una situación muy triste, lamentable”, dijo. “Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia”.

Camilo Séptimo (a veces estilizada como Camilo VII o CVII) fue fundada en 2013 en la capital mexicana por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.

Sus álbumes incluyen “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”, así como el álbum de mediana duración “Maya”.

Se han presentado en varias ediciones del festival Vive Latino y en importantes escenarios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. Algunos de sus temas más conocidos son “No confíes en mí”, “Miénteme” y “Vicio”.