Perciben paisanos que las redadas en EU han disminuido

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque la percepción de los paisanos tamaulipecos que residen en alguna parte de los Estados Unidos es que las redadas de las autoridades migratorias han disminuido, la información que se tiene en México es que continúan, sobre todo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en ingles.

De hecho, los elementos de la agencia federal de aplicación de la ley del gobierno de Estados Unidos, realizan ese tipo de redadas de manera específica en puntos considerados como vulnerables, a donde los migrantes se ven en la necesidad de acudir, entre estos, las tiendas comerciales o de autoservicio, confirmó Juan José Rodríguez Alvarado.

El director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), confirmó haber realizado una gira de trabajo, donde sostuvo reuniones con familias de tamaulipecos que radican en diferentes ciudades de los Estados Unidos, a efecto de brindarles información y asesoría legal, de lo que deben hacer, en caso de ser detenidos por elementos de la ICE o autoridades migratorias estadounidenses.

“La percepción de los tamaulipecos en Estados Unidos, de acuerdo a la gira de trabajo que tuvimos, enfocada especialmente en Texas, en Mississippi, en Tennessee, que es donde estamos de alguna manera acercándonos, se puede decir que la percepción es de que las redadas específicas o de mucho renombre que se les daba han disminuido, es la percepción de ellos”, comentó.

Sin embargo, dijo tener información de que las redadas siguen, especialmente las que encabeza el ICE, en puntos muy vulnerables para los migrantes, “afuera de los super, donde saben que van en las empresas y la primera necesidad que nos han manifestado es información respecto a los alcances que tiene cada orden ejecutiva que emite el gobierno de Estados Unidos para poderla entender y cuáles son las consecuencias de cada orden ejecutiva que se emite”, indicó.

Destacó que afortunadamente, el Instituto Tamaulipeco del Migrante ha dado un paso adelante en todo ese tipo de acontecimientos para obtener información y proporcionarla a las familias de tamaulipecos que residen en alguna parte de los Estados Unidos.

“Es la misma preocupación de ellos que de sus familias acá en Tamaulipas, sobre todo las que tienen un vínculo con un familiar migrante, para poder tomar las decisiones, en el sentido de, si se quedan o se retornan, cuando asean víctimas de las autoridades migratorias o bien, de los operativos que realizan los elementos de la ICE.