Diócesis celebrará XXV Aniversario Episcopal de Mons. Gustavo Rodríguez Vega

Nuevo Laredo, Tam.— La Diócesis de Nuevo Laredo invita a toda la comunidad católica a participar en la celebración eucarística con motivo del XXV Aniversario de Ordenación Episcopal de Mons. Gustavo Rodríguez Vega, quien fuera segundo Obispo de Nuevo Laredo y actualmente es Arzobispo de Yucatán.

La Santa Misa se celebrará el próximo viernes 11 de septiembre, a las 7:00 p.m., en la Catedral del Espíritu Santo, y será presidida por el propio Mons. Gustavo Rodríguez Vega. La celebración será una oportunidad para dar gracias a Dios por sus 25 años de ministerio episcopal y recordar con gratitud los años en que sirvió como pastor de la Iglesia de Nuevo Laredo.

Un pastor estrechamente ligado a Nuevo Laredo

Mons. Gustavo Rodríguez Vega nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de marzo de 1955 y recibió la ordenación sacerdotal el 15 de agosto de 1980. Realizó estudios de Licenciatura en Doctrina y Ética Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y desempeñó diversos servicios en la formación sacerdotal, la evangelización y la pastoral social.

El 27 de junio de 2001, San Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Monterrey y Obispo Titular de Obba. Recibió la ordenación episcopal el 14 de agosto de 2001, iniciando así el ministerio episcopal cuyo XXV aniversario se celebra este año.

Posteriormente, el Papa Benedicto XVI lo nombró segundo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo el 8 de octubre de 2008, tomando posesión el 19 de noviembre de ese mismo año. Sirvió a esta Iglesia particular hasta 2015, cuando el Papa Francisco lo promovió como Arzobispo de Yucatán, ministerio que desempeña actualmente.

De esta manera, Mons. Gustavo forma parte importante de la historia de una diócesis relativamente joven: sucedió a Mons. Ricardo Watty Urquidi, primer Obispo de Nuevo Laredo, y acompañó durante casi siete años la vida pastoral de las comunidades que integran esta Iglesia particular.

Celebrar el ministerio del obispo

Para la Iglesia católica, la celebración de un aniversario episcopal no es únicamente el reconocimiento de una trayectoria personal. Es, ante todo, una acción de gracias por el ministerio que el obispo realiza como pastor al servicio del Pueblo de Dios, llamado a enseñar la fe, santificar y conducir a la comunidad que le ha sido encomendada.

Por ello, la presencia nuevamente de Mons. Gustavo Rodríguez Vega en Nuevo Laredo adquiere un significado especial: permite reencontrarse con quien durante varios años fue padre y pastor de esta comunidad diocesana, recordar el camino compartido y agradecer los frutos que Dios ha concedido a través de su ministerio.

La Diócesis de Nuevo Laredo, encabezada actualmente por su IV Obispo, Mons. Luis Carlos Lerma Martínez, se une con alegría a esta acción de gracias e invita a sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, movimientos, grupos apostólicos, familias y fieles en general a participar en la celebración.

La cita es el viernes 11 de septiembre a las 7:00 p.m. en la Catedral del Espíritu Santo. La entrada a la celebración eucarística es abierta a todos los fieles.