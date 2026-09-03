Entrega Carmen Lilia Canturosas documento del Segundo Informe de Gobierno a Cabildo

En el que dio cuenta de los principales resultados alcanzados por la Administración Municipal 2024-2027

Nuevo Laredo, Tam.- Durante la Quinta Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal hizo entrega formal de su Segundo Informe de Gobierno, en el que dio cuenta de los principales resultados alcanzados por la Administración Municipal 2024-2027 en materia de finanzas, obra pública y cumplimiento de los objetivos establecidos para Nuevo Laredo.

Ante integrantes del Cabildo, invitados y ciudadanía que siguió la sesión a través de las plataformas digitales, la alcaldesa destacó que el informe representa un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia sobre las acciones realizadas para transformar los recursos públicos en obras, programas y servicios para las familias neolaredenses.

“En estas páginas se encuentran las obras, los programas, las acciones y los resultados correspondientes al periodo que hoy informamos. En conjunto, dan cuenta de una ciudad que sigue avanzando”, afirmó.

Como uno de los principales resultados de su administración, Canturosas Villarreal destacó el saneamiento de las finanzas municipales, al recordar que al inicio del actual gobierno se recibió una deuda histórica de 580 millones de pesos, misma que fue liquidada un año antes del plazo establecido.

“Hoy esa deuda está totalmente pagada, un año antes de lo comprometido. Y lo hicimos sin detener la transformación de Nuevo Laredo”, subrayó.

La alcaldesa destacó además la coordinación que mantiene Nuevo Laredo con el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, respectivamente, para sumar esfuerzos en beneficio de las familias.

“Desde esta frontera seguiremos trabajando en equipo con la Federación y con el Gobierno del Estado, porque el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno se traduce en mejores resultados para las familias”, afirmó.

Finalmente, Canturosas Villarreal aseguró que los resultados alcanzados no significan que el Gobierno Municipal vaya a disminuir el ritmo de trabajo, pues todavía existen obras por realizar, servicios por mejorar, colonias por atender y problemas por resolver.

“Familia neolaredense: Tengan la certeza de que no vamos a bajar el ritmo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir cumpliendo. Y vamos a seguir entregando resultados hasta el último día de esta administración”, concluyó.