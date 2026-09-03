Circula en sentido contrario, choca dos vehículos y escapa

El conductor abandonó su automóvil tras ocasionar un accidente en el cruce de Lincoln y Josefa Ortiz

No se reportaron personas lesionadas, aunque las tres unidades presentaron daños materiales y fueron trasladadas al corralón oficial. [Carlos Figueroa/Líder Web]

No se reportaron personas lesionadas, aunque las tres unidades presentaron daños materiales y fueron trasladadas al corralón oficial. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos se registró la noche del martes en el cruce de la calle Abraham Lincoln y la avenida Josefa Ortíz de Domínguez, en la colonia Palacios de Nuevo Laredo, luego de que un automóvil que circulaba en sentido contrario impactara contra otras dos unidades.

El percance fue reportado minutos antes de las 21:00 horas. De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el presunto responsable conducía un Honda Civic modelo 2001, color blanco y sin placas de circulación.

Según los datos recabados en el lugar, el vehículo avanzaba de oriente a poniente por la calle Abraham Lincoln, en sentido contrario a la circulación, y a exceso de velocidad. Testigos señalaron además que el conductor presentaba aliento alcohólico.

Al llegar al cruce con la avenida Josefa Ortíz de Domínguez, el Honda Civic invadió la vía de preferencia y fue impactado por un Chevrolet Aveo modelo 2021, color negro, conducido por Fidencio, de 55 años, quien circulaba de norte a sur.

Tras el primer choque, el Honda Civic salió proyectado y terminó impactando un Nissan Altima modelo 2009, color gris, conducido por Jessica, de 29 años, quien se encontraba haciendo alto en dirección de poniente a oriente.

Después de la colisión, el conductor del Honda Civic descendió de la unidad y se retiró a pie antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.

Agentes de Tránsito acudieron para realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas, aunque las tres unidades presentaron daños materiales y fueron trasladadas al corralón oficial.