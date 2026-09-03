Deja tiroteo dos víctimas y tres policías heridos en Minneapolis

El agresor también murió tras el ataque registrado en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad

Policías en el lugar de un tiroteo en el centro de Minneapolis el miércoles 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ellen Schmidt)

Policías en el lugar de un tiroteo en el centro de Minneapolis el miércoles 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ellen Schmidt)

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Dos víctimas murieron tras un tiroteo en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis el miércoles, informó la policía. El agresor también falleció.

Además, tres policías de Minneapolis resultaron heridos, dos de ellos por heridas de bala, dijo el sargento de policía Garrett Parten en una conferencia de prensa por la noche. Los tres agentes se encuentran en condición estable, según el Centro Médico del condado Hennepin.

Una llamada al 911 sobre disparos en el edificio se recibió poco después de las 4:30 p.m. y los agentes entraron al edificio tres minutos después. Encontraron víctimas dentro del inmueble, dijo Parten.

Escucharon más disparos y los siguieron hasta un piso más arriba, donde encontraron “una bruma que limitaba significativamente su visibilidad”, indicó.

Una de las víctimas murió en el lugar, y otra falleció después de llegar al Centro Médico del Condado de Hennepin, añadió.

Parten dijo que no estaba claro de momento cómo murió el tirador.

El Centro Médico del condado Hennepin informó que recibió a siete pacientes, pero no compartió detalles sobre su condición.

Un video publicado en redes sociales mostraba a la policía apuntando rifles hacia arriba a una torre de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía local en su respuesta al tiroteo.

El FBI también respondió al tiroteo y “ofrecerá todos y cada uno de los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”, dijo el director Kash Patel en una publicación en X.