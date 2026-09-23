Reanudan Estados Unidos e Irán contactos diplomáticos durante Asamblea de ONU

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede del organismo. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede del organismo. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

NACIONES UNIDAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron el martes, un acercamiento inesperado que se produjo después de su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde aseveró que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra, que Estados Unidos inició junto con Israel hace siete meses.

Trump dijo a reporteros que sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron durante unas tres horas con los funcionarios iraníes al margen de la reunión anual de líderes mundiales, pero dio pocos detalles sobre cómo transcurrieron las conversaciones o cuál fue la sustancia del encuentro.

“Fue una reunión muy buena”, según el mandatario. Más tarde, Trump añadió que los funcionarios iraníes “no eran del más alto nivel, pero es algo”.

Witkoff dijo en una publicación en X que las conversaciones se llevaron a cabo a través de mediadores que iban y venían entre los equipos de Estados Unidos e Irán. Añadió que tenía la esperanza de que el esfuerzo “resulte constructivo y prometedor”.

El acercamiento se produce después de meses en que las comunicaciones entre Estados Unidos e Irán se cortaron tras el colapso de un alto el fuego que se negoció en junio. Negociadores estadounidenses e iraníes se reunieron por separado con mediadores qataríes y paquistaníes en Doha a principios de julio para conversaciones indirectas.

Antes, el martes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Trump está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mientras esté en Nueva York para la Asamblea General.

“Este es un presidente que se reunirá con casi cualquiera, porque cree que relacionarse con la gente es importante si se van a resolver problemas”, dijo Rubio en el programa “Today” de NBC. “No significa que vayas a terminar estando de acuerdo con ellos, pero es importante”.

Trump también se reunió el martes con mandatarios y altos funcionarios de países del Consejo de Cooperación del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos—, así como con Jordania, para hablar sobre el rumbo de la guerra en Irán.

Antes, en su discurso, Trump defendió su decisión de iniciar una guerra con Irán diciendo que ha mostrado fortaleza mientras otros líderes han titubeado.

Pero el mandatario también indicó que podría estar en una encrucijada en el conflicto, al tiempo que instó a la República Islámica a reabrir por completo el estrecho de Ormuz y volver a la mesa de negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

“Tengo una gran decisión que tomar”, afirmó Trump. “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue antes, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países?”.

Los comentarios de Trump se produjeron durante un discurso ante el organismo internacional, en el que también celebró la operación militar que Estados Unidos efectuó este año para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, un nuevo acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, y rechazó los llamados a una mayor regulación de la industria de la inteligencia artificial.

Pero el centro del discurso fue su defensa de la guerra y su rechazo a la idea de que Irán haya mostrado algún grado de resiliencia.

“El régimen terrorista se está comportando mal, no porque sea fuerte y esté seguro de sí mismo, sino porque es débil y está desesperado”, según dijo Trump.

La mayor parte de la delegación de Irán abandonó la sala mientras Trump arremetía contra la República Islámica.

La intervención de Trump abrió un intenso día de diplomacia

Tras su discurso, Trump se reunió con la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen al margen de la Asamblea General para firmar un nuevo acuerdo de seguridad.

El pacto, anunciado la semana pasada, se concretó después de que Trump amenazara repetidamente con “tomar el control” de Groenlandia, un territorio de Dinamarca, aliada de la OTAN, por la fuerza si fuera necesario. Trump dijo el martes que Estados Unidos iniciará de inmediato el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en Groenlandia, incluida la “construcción de dos bases militares muy importantes”.

Según el acuerdo, Groenlandia sigue siendo territorio de Dinamarca.

Trump también mantuvo conversaciones con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Trump y varios asesores de alto rango también se reunieron el martes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una recepción de líderes, según la Casa Blanca.

Fue la primera reunión entre los dos mandatarios desde que Trump ordenó la misión para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, donde se le acusa de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Los abogados de Maduro han objetado la intervención militar estadounidense en Venezuela.

La guerra de EEUU contra Irán domina la Asamblea General

La visita a la ONU se produce cuando el enfoque de política exterior de Trump —en particular, su decisión de iniciar una guerra con Irán— se ha convertido en un lastre para las aspiraciones de sus compañeros republicanos de mantener el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato. Aun así, Trump argumentó en su discurso que el mundo está mejor gracias a su liderazgo.

“No tengo ningún interés en dejar que los peligros crezcan un día más”, manifestó Trump.

En el discurso del año pasado ante la ONU, Trump afirmó que Estados Unidos había “demolido” las capacidades nucleares de Irán tras ordenar el bombardeo de junio de 2025 contra tres instalaciones clave.

Regresó a la Asamblea General cuando están a punto de cumplirse siete meses de una nueva guerra contra Irán que, según insiste, es necesaria para enfrentar una amenaza nuclear planteada por la República Islámica.

La guerra se ha vuelto más complicada, aunque los ataques de Estados Unidos e Israel han abatido a parte de la cúpula de Irán y destruido su fuerza aérea y su armada, mientras que un bloqueo estadounidense al petróleo iraní ha dejado a Teherán en la ruina económica.

El mercado energético sigue inquieto por la guerra y los precios del petróleo se mantienen elevados. Arabia Saudí cerró hace unos días un oleoducto clave que actuaba como válvula de alivio para el petróleo bloqueado en el golfo Pérsico. El reino tomó la medida después de que el oleoducto fuera atacado por milicias iraquíes.

Al mismo tiempo, los avances territoriales de los rebeldes hutíes de Yemen cerca del estrecho de Bab el-Mandeb han hecho que ahora sea peligroso que los buques petroleros utilicen esa ruta marítima que conduce al mar Rojo.

Aumenta la frustración de Trump con la guerra entre Rusia y Ucrania

Durante su discurso ante la ONU, Trump también abordó la guerra de Rusia contra Ucrania, un conflicto que, durante su campaña de 2024, predijo que se resolvería el primer día de su segundo mandato. Volvió a expresar su esperanza de que la disputa se resuelva pronto.

Trump no ha ocultado que su paciencia está siendo puesta a prueba por los ataques de Ucrania contra las refinerías de Rusia —un asunto que ha añadido volatilidad a los mercados mundiales del petróleo— y por los ataques de Rusia contra la red energética de Ucrania.

Trump señaló que la semana pasada firmó un nuevo proyecto de sanciones contra Moscú. Le otorga la facultad de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos.

La legislación incluye una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones. Sin embargo, Trump aún no ha aplicado tales sanciones.

“Si es necesario, tendré que usarlas”, afirmó Trump. “Es hora de detener la matanza”.