Busca Scheffler mejorar su rendimiento por equipos en Copa Presidente

El estadounidense Scottie Scheffler practica en el quinto hoyo antes del inicio de la Copa Presidente en el Medinah Country Club el lunes 21 de septiembre del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

El estadounidense Scottie Scheffler practica en el quinto hoyo antes del inicio de la Copa Presidente en el Medinah Country Club el lunes 21 de septiembre del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

MEDINAH, Illinois.- Scottie Scheffler es el indiscutible jugador número 1 del mundo, ha ganado 25 torneos en todo el mundo y tres de cuatro títulos de Grand Slam, todo en los últimos cinco años.

Pero eso sólo sucede en torneos individuales, cuando compite por equipos todo se desvanece.

Su récord en las dos ediciones de la Copa Presidente que ha disputado es de 3-5-1. Scheffler evitó irse en blanco por completo en la VCopa Ryder del año pasado al vencer a Rory McIlroy en individuales para terminar 1-4-0 en la semana en Bethpage Black, lo que dejó su marca en esos enfrentamientos en 3-6-3.

Esto preocupa poco a Scheffler, o al capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker.

“Que Scottie Scheffler sea Scottie Scheffler es lo más importante para nosotros como equipo”, aseguró el martes Snedeker, tras otro día fresco y nublado en la práctica en Medinah, con el campo ablandado por la lluvia. “No podemos pedirle que haga más de lo que puede hacer. En el mejor de los casos, solo puede aportar cinco puntos si sale y juega de manera increíble. Solo queremos que Scottie salga ahí y se sienta cómodo”.

Snedeker estuvo en Medinah en 2012 para la Copa Ryder, cuando Tiger Woods no ganó ninguno de sus cuatro partidos mientras Europa remontaba para imponerse.

Esa siempre fue la parte más curiosa de la incomparable carrera de Woods: dominó todo menos la Copa Ryder, donde terminó con un registro de 13-21-3. Le fue mucho mejor en la Copa Presidente (27-15-1), producto de haber integrado tantos equipos ganadores.

Ser el mejor del golf a menudo implica llevar una diana en la espalda, ese nivel extra de motivación para los jugadores que intentan vencerlo en formatos por equipos.

Scheffler debutó en 2021 en la Copa Ryder antes de siquiera haber conseguido un triunfo en la Gira de la PGA. Lo más memorable de esa semana fue que arrancó con cuatro birdies consecutivos para ponerse 4 arriba en cuatro hoyos y vencer a Jon Rahm, 4 y 3. Scheffler, una elección del capitán, terminó invicto en tres partidos en Whistling Straits.

De manera notable, encadenó ocho partidos consecutivos en ambas copas sin ganar (tres terminaron empatados) hasta que él y Russell Henley ganaron el partido inaugural de la Copa Presidente de 2024.

Parte de ello, Scheffler lo atribuye a la naturaleza caprichosa del match play a 18 hoyos. Ha jugado bien y ha perdido, ha jugado regular y ha ganado. Eso le pasa a todo el mundo. Sin embargo, hay otra parte de él que se pregunta si ha hecho demasiado esfuerzo.

“Cuando miras este formato —y quizá mi récord no ha estado a la altura de lo que creo que debería—, ¿podría ser por intentar demasiado?”, se preguntó. “Creo que eso definitivamente es un factor, sin duda. Para mí es diferente en el sentido de que también tienes a un compañero contigo y estás jugando por alguien fuera de ti mismo, y eso también es muy distinto”.

Scheffler ha estado jugando rondas de práctica esta semana con Sam Burns, su mejor amigo en el PGA Tour. Aún no han ganado un partido como pareja (0-3-1) en la Copa Presidente y la Copa Ryder.

“¿Creo que tenemos asuntos pendientes? No sé si lo llamaría así. Ha sido frustrante las veces que hemos jugado juntos, y sentimos que hemos jugado muy bien y al final no hemos ganado”, reconoció Burns. “Esta semana vamos a salir a competir tan duro como podamos e intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posible para el equipo de Estados Unidos”.

Aún así, los estadounidenses son amplios favoritos sobre el papel y por historial. Han ganado 10 seguidas desde 2005, aunque Burns se apresuró a subrayar un mensaje que Snedeker intenta recalcar: que “este equipo no ha hecho nada”.