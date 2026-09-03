Supera Badosa angustioso debut y enfrentará a Gauff en US Open

La española necesitó nueve puntos de partido para vencer a Kasatkina tras una jornada marcada por lluvia

Paula Badosa saca ante Daria Kasatkina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Paula Badosa saca ante Daria Kasatkina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK.- Los 10 minutos que Paula Badosa debió disputar el miércoles para sellar su victoria ante Daria Kasatkina en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos estuvieron cargados de angustia.

Cuartofinalista del torneo en 2024 pero actualmente hundida en el 87mo puesto del ranking, Badosa fue una de las muchas damnificadas por la lluvia —su partido fue interrumpido dos veces— que el día previo trastocó la programación del último Grand Slam de la temporada.

La española de 28 años confesó que le costó conciliar el sueño a raíz de desperdiciar tres match points antes de que el mal tiempo pusiera alto a su encuentro la noche del martes.

En la reanudación el miércoles, necesitó de otras seis bolas de partido, además de sobreponerse a dos puntos de quiebre, para finalmente sentenciar el marcador definitivo 6-1, 6-4. Se citó con Coco Gauff, la cuarta preclasificada y campeona del US Open de 2023.

“No ha sido fácil, todo estaba completamente controlado ayer”, dijo Badosa. “Que me lo pararan en un momento tan crucial, y la verdad es que fue una putada”.

“No conseguía dormir, estaba muy tensa”, añadió. “Para mí, lo más difícil en el tenis es cerrar partidos y empezar el partido teniéndolo que cerrar hacía que se me multiplicaran los nervios por dos”.

Buse firma su primera victoria en Nueva York

El de Badosa fue uno de 10 partidos que fueron suspendidos o que no pudieron iniciarse el martes. Volvió a llover a media tarde, lo que provocó otra suspensión del juego en las pistas exteriores, limitando la actividad a las cubiertas de los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong.

Alguien que esperó pacientemente para debutar fue Ignacio Buse. El peruano de 22 años ganó por primera vez en el cuadro principal del US Open al imponerse en una batalla de cinco sets contra el estadounidense Marcos Girón, saldada 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-1.

Como el número 32 en la preclasificación, Buse llegó a Nueva York precedido por un título en pistas duras al consagrarse en el ATP 250 en Winston-Salem.

Badosa: ‘Volveré a estar donde debo’

De vuelta a las 8 de la mañana en el complejo de Flushing Meadows, Badosa se encontró con un cielo gris y conjuró cualquier atisbo de reacción de Kasatkina, tenista rusa que ahora representa a Australia.

Sin jugar desde julio, tras someterse a una cirugía para corregir el tabique, Badosa se entusiasmó por su desempeño al jugar en una pista dura por primera desde marzo en Miami.

Afronta su compromiso contra Gauff —aventaja 5-3 a la estadounidense en el historial directo— confiada que su actual ranking es un espejismo.

“A veces surgen dudas, sobre todo después del año que he tenido, pero en general, sé que pertenezco aquí y sé que mi ranking actual no refleja el nivel que tengo”, explicó la española, quien llegó a ser la número 2 del mundo en abril de 2022. “Creo que, poco a poco y paso a paso, volveré a estar donde debo”.

Suertes dispares para dos españoles en ascenso

Dos cabezas de serie naufragaron al dar comienzo la segunda ronda: el estadounidense Brandon Nakashima (16) y el ruso Andrey Rublev (23).

Después de un verano rutilante en citas Masters 1000, Nakashima, subcampeón en Montreal y semifinalista en Cincinnati, capituló 6-3, 6-4, 6-4 ante su compatriota Alex Michelsen.

Rublev, cuatro veces cuartofinalista en Flushing Meadows, perdió 6-7 (3), 6-2, 6-4, 6-4 ante Daniel Mérida, un español de 21 años que ha ascendido 124 posiciones en el ranking para ubicarse 39no esta semana. Su rival de turno será Michelsen.

Rafael Jódar, otro español que está subiendo como la espuma (con 19 años está a un paso del Top 10), se estrelló a las primeras de cambio en su debut absoluto en el cuadro principal del US Open. Despistado de principio a fin, fue vapuleado 6-2, 6-1, 6-1 por Yunchaokete Bu, un chino que se acreditó su primera victoria en un Slam.

“Sabía que no iba a ser fácil porque ayer y hoy tuve que esperar mucho, pero es lo que hay”, dijo Jódar. “No podemos controlar la lluvia, así que la situación es difícil para ambos”.

Jessica Pegula, la tercera cabeza de serie, enlazó otra cómoda victoria al avanzar a la tercera ronda al dar cuenta 6-3, 6-1 de su compatriota estadounidense Sofia Kenin.

Ben Shelton (8vo preclasificado), siguió a su compatriota Pegula en el Ashe y superó 6-3, 5-7, 7-6 (3), 7-5 al polaco Hubert Hurkacz.

El ruso Daniil Medvedev (7) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (27) avanzaron a la segunda ronda,

Sabalanka y Alcaraz van por la 3ra ronda

La sesión nocturna tiene prevista dos duelos con los campeones defensores Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz en segunda ronda. Sabalenka enfrentaba a la rusa Polina Iatcenko, mientras que Alcaraz jugaba contra el portugués Jaime Faria.

Alcaraz aspira a avanzar a la tercera ronda por quinta vez en seis participaciones, tras haber estado inactivo desde abril debido a una lesión en la muñeca derecha. Por su parte, Sabalenka espera continuar su camino para convertirse en la primera mujer que encadena tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde que Serena Williams lo logró entre 2012 y 2014.