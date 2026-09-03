Consumen incendios tres vehículos en distintos puntos de la ciudad

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana sobre la calle 15 de Septiembre, antes de llegar a la avenida Tecnológico. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana sobre la calle 15 de Septiembre, antes de llegar a la avenida Tecnológico. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos vehículos se incendiaron en distintos puntos de Nuevo Laredo terminaron como pérdida total luego de que fallas en el sistema eléctrico, relacionadas con cortocircuitos en el cableado, provocaran el inicio y propagación de las llamas en ambos casos.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana sobre la calle 15 de Septiembre, antes de llegar a la avenida Tecnológico, en la colonia México, a un costado de Super City. En ese sitio, una camioneta Nissan Urvan de reciente modelo, propiedad de la empresa Flensa, quedó completamente destruida por el fuego.

La unidad era conducida por Rodrigo, de 58 años, quien explicó a los agentes de Tránsito que la camioneta acababa de recibir mantenimiento en un taller mecánico. Mientras circulaba de sur a norte, observó que comenzó a salir una densa cantidad de humo del área del tablero.

El conductor detuvo la marcha e intentó acceder al sistema para desconectar la batería; sin embargo, el humo aumentó rápidamente y le impidió realizar la maniobra. Rodrigo logró salir de la unidad antes de que las llamas se extendieran por completo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para controlar el incendio, mientras agentes viales realizaron labores de apoyo en la zona. Las primeras hipótesis establecieron como origen una falla eléctrica, específicamente un cortocircuito en el cableado del vehículo.

Un segundo incendio se registró durante la tarde en el estacionamiento del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, ubicado sobre la avenida Reforma, entre Fidel Velázquez y calle Central, en la colonia Infonavit-Fundadores. En este caso, una Chevrolet Captiva modelo 2024 y un Kia Optima modelo 2017 resultaron con daños totales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la Captiva presentó inicialmente una falla y sobrecalentamiento, para posteriormente comenzar a incendiarse. El fuego alcanzó al Kia que se encontraba estacionado a un costado. Bomberos realizaron maniobras de sofocación y enfriamiento, evitando que las llamas se extendieran a otros vehículos.

En ambos casos, la causa señalada estuvo relacionada con cortocircuitos en el cableado de los automotores. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas durante los incendios.