Mantiene Guardia Estatal operativo Escuela Segura en Nuevo Laredo

El operativo contempla una estrategia de proximidad con la comunidad escolar, mediante recorridos y vigilancia en momentos de entrada y salida de estudiantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El operativo contempla una estrategia de proximidad con la comunidad escolar, mediante recorridos y vigilancia en momentos de entrada y salida de estudiantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal mantienen vigilancia preventiva en planteles educativos de nivel básico de este municipio, como parte del operativo “Escuela Segura”, con acciones enfocadas en fortalecer la seguridad de estudiantes, personal docente y familias durante los horarios de mayor afluencia.

Como parte de este despliegue, los agentes realizan patrullajes y recorridos de vigilancia en el exterior de las instituciones educativas, además de brindar asistencia vial para contribuir a mantener condiciones de seguridad en los accesos y alrededores de los planteles.

Entre las escuelas donde se implementan estas acciones se encuentran las primarias Lauro Aguirre, Ignacio López Rayón y Federal Nogal Número Uno, donde se mantiene presencia de elementos estatales como medida preventiva.

El operativo contempla una estrategia de proximidad con la comunidad escolar, mediante recorridos y vigilancia en momentos de entrada y salida de estudiantes, con el propósito de favorecer entornos seguros para quienes acuden diariamente a estos centros educativos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene estas acciones como parte de sus labores de prevención y vigilancia, orientadas a la protección de la comunidad escolar y al fortalecimiento de la seguridad en los espacios educativos.