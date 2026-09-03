Irán dispara contra vecinos del golfo en respuesta a los ataques militares de EU

Una niña, que según la agencia noticiosa Tasnim, resultó herida en un ataque estadounidense a una casa donde se celebraba una boda en Kuhestak, en el sur de Irán, recibe tratamiento en un hospital en Menab, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency via AP)

Una niña, que según la agencia noticiosa Tasnim, resultó herida en un ataque estadounidense a una casa donde se celebraba una boda en Kuhestak, en el sur de Irán, recibe tratamiento en un hospital en Menab, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán disparó el miércoles contra aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico luego de una noche de bombardeos estadounidenses que, según medios estatales iraníes, impactaron una residencia donde se celebraba una boda en el sur del país.

La más reciente ola de violencia se produjo luego de una pausa en los combates de más de un mes. La guerra ha provocado un alza de los precios del petróleo, ha sacudido la economía global y ha desatado crecientes problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Los combates se han intensificado desde el fin de semana, cuando el ejército estadounidense atacó lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, argumentando que la República Islámica planeaba usarlos para colocar minas. Irán respondió disparando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, los cuales fueron interceptados.

Los recursos militares estadounidenses están al límite y la presión política en Washington va en aumento, mientras la economía de Irán se ha visto sacudida por nuevas sanciones y un bloqueo naval estadounidense. La moneda de Irán alcanzó otro mínimo histórico el miércoles, cuando los comerciantes de Teherán intercambiaron 2,20 millones de riales por un dólar estadounidense, un aumento del 10% respecto al récord de la semana pasada.

Ninguno de los dos bandos puede continuar indefinidamente entre una guerra a gran escala y una tregua, estimó Hamidreza Azizi, analista en cuestiones de Irán en el centro de estudios Crisis Group.

“En algún momento, una de las partes podría ver la necesidad de una escalada para romper este ciclo”, advirtió. “Así que eso podría llevar a las dos partes a un punto que han estado tratando de evitar, que es una guerra a gran escala”.

La lucha se centra en el estrecho de Ormuz y los precios del petróleo

Los más recientes ataques ocurren cuando la situación parecía inclinarse ligeramente a favor de Estados Unidos, luego de que el precio del petróleo se ubicó cerca de los 80 dólares por barril el mes pasado y líderes iraníes hablaban de las crecientes dificultades económicas, declaró Sascha Bruchmann, analista de la oficina para Oriente Medio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Bahréin.

“Estados Unidos está tratando de reinstalar algún tipo de confianza en los mercados petroleros a nivel global… y los iraníes tuvieron que responder reinsertando inseguridad y duda”, indicó Bruchmann.

Desde la reanudación de los combates el fin de semana, el precio del crudo Brent de referencia internacional subió a cerca de 95 dólares por barril, un incremento de más del 30% respecto a su precio antes de la guerra.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Irán “seguirá sintiendo la presión” hasta que abandone sus ambiciones de tener armas nucleares y ponga fin a su apoyo a grupos armados en Oriente Medio. Irán ha insistido en todo momento en que su programa nuclear es con fines pacíficos.

Aliados de EEUU en la región repelen ataques iraníes

Después de los ataques en Jordania, Kuwait y Bahréin —dos aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico— informaron que también se habían disparado drones y misiles contra su territorio, aunque no reportaron víctimas.

“Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y al confrontar el bloqueo económico hará añicos sus cimientos”, dijo Mohsen Rezaei, recién nombrado jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

En Irak, donde operan fuerzas aliadas de Irán, autoridades kurdas informaron que interceptaron 10 drones cargados con explosivos en la zona de Irbil. La televisión iraní reportó ataques contra bases estadounidenses en Irbil.

El ejército de Israel también señaló que Hezbollah, el grupo político-paramilitar libanés respaldado por Irán, lanzó dos drones explosivos contra sus soldados en el sur del Líbano, pero no causaron víctimas.

El Comando Central de Estados Unidos manifestó que los ataques del martes se centraron en objetivos militares iraníes, incluidas instalaciones antiaéreas, sistemas de radar y activos marítimos.

Ataque contra una boda deja cuatro muertos y decenas de heridos

Un ataque estadounidense alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en Kuhestak, un pequeño pueblo en la costa frente al estrecho de Ormuz, según medios estatales iraníes.

Cuatro personas murieron — entre ellas dos mujeres y dos menores— y al menos 68 resultaron heridas, reportaron el miércoles la agencia noticiosa estatal IRNA y la televisión estatal. Poco después del ataque, vicegobernador de la provincia Ahmad Nafisi informó de la muerte de cinco personas. No hubo explicación sobre la discrepancia.

Según imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por la agencia noticiosa semioficial Fars, varias explosiones iluminaron el cielo nocturno en Kuhestak.

Imágenes de la agencia noticiosa semioficial iraní Tasnim mostraban a varios niños que recibían atención en un hospital de la localidad cercana de Minab, donde un ataque con misiles estadounidenses en el primer día de la guerra alcanzó una escuela primaria, cobrando la vida de más de 100 niños.

Experto: Fragmentos del proyectil indican que se trata de un arma de EEUU

Un experto en armas dijo a The Associated Press que imágenes de los fragmentos del proyectil que, según medios iraníes, se utilizó en el ataque contra la vivienda donde se celebraba la boda indicaban que se trató de “un arma guiada estadounidense lanzada desde el aire”.

N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, identificó en un principio el proyectil como un misil de crucero SLAM-ER, el cual es lanzado desde el aire y puede ser redirigido en pleno vuelo por un operador humano. Pero, después de analizar más imágenes, señaló que lo más probable es que se tratara de una JSOW, un tipo de bomba guiada, aunque no descartó un SLAM-ER y señaló que varios proyectiles pudieron haber impactado la residencia.

El Comando Central de Estados Unidos se negó a comentar sobre los hallazgos del analista. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, capitán Tim Hawkins, dijo previamente que el ejército estadounidense estaba “al tanto de los reportes, que se originaron en medios estatales iraníes, y los estamos investigando”. No especificó si se había iniciado una investigación formal.

“Que no haya dudas: estos crímenes no quedarán impunes”, declaró Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní.

Por otra parte, Irán dijo que cuatro miembros de su Guardia Revolucionaria y 10 integrantes de las fuerzas voluntarias Basij murieron en los ataques estadounidenses. Un total de 108 personas fueron heridas en la más reciente ronda de bombardeos, señaló el ministro Salud iraní.

Estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado

Durante la tregua del último mes, Estados Unidos incrementó la presión económica sobre Irán mientras Washington buscaba la reapertura total del estrecho de Ormuz.

Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo transitaba por esa vía marítima antes de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán el 28 de febrero e Irán cerrara la navegación por el canal en respuesta a los bombardeos. A pesar de los numerosos anuncios de Washington de que el estrecho está abierto, sólo un puñado de barcos pasa cada día por la vía e Irán ha lanzado ataques regulares contra los buques que lo hacen.

El miércoles, la naviera saudí Bahri informó que dos marineros filipinos murieron después de que su embarcación fuera atacada el lunes cuando transitaba por el estrecho.

Un acuerdo de alto al fuego alcanzado en junio colapsó rápidamente en medio de ataques cruzados ese mismo mes. Pakistán, que ha ejercido como mediador, ha estado trabajando para reanudar las conversaciones.

Trump dijo el martes que no obligará a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Me da exactamente lo mismo si firman un acuerdo inútil para ellos. Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía totalmente colapsada. Sólo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se van a levantar los iraníes y a luchar?”, escribió el mandatario en redes sociales.