Aumenta EU deportaciones a Haití con vuelos semanales

Más de 100 haitianos fueron repatriados mientras persisten la violencia de pandillas y la crisis humanitaria en el país

Haitianos deportados de Estados Unidos desembarcan el jueves 27 de agosto de 2026 en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano, Haití. (AP Foto/Ketlain Difficile)

Haitianos deportados de Estados Unidos desembarcan el jueves 27 de agosto de 2026 en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano, Haití. (AP Foto/Ketlain Difficile)

CABO HAITIANO, Haití.- El gobierno de Estados Unidos deportó el jueves a más de 100 personas a Haití, al tiempo que incrementa este tipo de vuelos hacia el atribulado país caribeño.

El vuelo partió de Luisiana y aterrizó en la ciudad de Cabo Haitiano, en el norte de la nación.

“Este es el tercer vuelo consecutivo de deportación a Haití un jueves, lo que marca una transición de vuelos mensuales a semanales”, señaló el Monitor de Vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), perteneciente a la organización activista Human Rights First, que efectúa un seguimiento de los datos de los vuelos.

Más de 200 personas fueron deportadas a Haití a finales de agosto en dos vuelos distintos.

Nicolas Mardochée, coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño, le dijo a The Associated Press que 101 deportados iban a bordo del vuelo del jueves. Indicó que entre ellos estaba Renan Hédouville, quien solía ser director de la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití y está acusado de corrupción.

Algunos activistas han denunciado la deportación de personas, incluidos haitianos que contaban con el Estatus de Protección Temporal y vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos.

Los deportados están siendo enviados a Cabo Haitiano porque el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe —el principal del país— se considera demasiado peligroso.

Las pandillas controlan aproximadamente el 70% de la capital de Haití y franjas de territorio en la región central de la nación.

La violencia que generan ha obligado a casi 1,5 millones de personas —una cifra récord— a desplazarse por todo Haití, donde se reportó que más de 3.050 individuos murieron asesinados de enero a junio, según la ONU.

Desde diciembre de 2025, los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana —un centro de vuelos de deportación del ICE— y hacen una escala en Miami, para luego dirigirse al Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.