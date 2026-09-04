Se entrega agente de ICE acusado de mentir sobre tiroteo

Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

WASHINGTON.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de mentir a los investigadores sobre los hechos que condujeron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis se entregó el jueves a las autoridades federales, indicó a The Associated Press una persona al tanto del asunto.

Christian Castro fue colocado bajo custodia federal por cargos de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el tiroteo de Julio César Sosa Celis en enero pasado, señaló la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente sobre el caso.

Castro fue liberado de prisión la semana pasada, después de de que el gobernador de Texas se negó a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota, que lo han acusado por separado de agresión y de denunciar un delito falso, en relación con el mismo incidente.

Las autoridades federales habían acusado en un principio a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento. Pero los fiscales federales retiraron los cargos después de que la evidencia en video demostró que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, dando pie a la investigación de las autoridades.

Los cargos se derivan de un tiroteo durante la Operación Metro Surge

Castro es el primer agente federal de inmigración procesado por el gobierno de Trump en relación con acciones tomadas durante la Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, en enero de 2026. Hasta el momento se desconoce si Castro cuenta con un representante legal para dar declaraciones a su nombre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) desplegó a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul en lo que ha sido su operativo migratorio más grande hasta la fecha. La muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron una condena generalizada y plantearon preguntas sobre el comportamiento de los agentes, lo que llevó a realizar cambios en la operación.

A principios de esta semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso informó a los abogados de Sosa Celis y de otras víctimas que autoridades del Departamento de Justicia bloquearon el intento del fiscal de presentar un cargo más grave de derechos civiles contra el agente en relación con el tiroteo, informó ProPublica el miércoles.

Pero la persona al tanto de la investigación cuestionó la versión del fiscal, asegurando que la pesquisa de derechos civiles continúa y que no se ha tomado una decisión final sobre si se presentarán cargos adicionales. El fiscal, Matthew Evans, fue despedido y actualmente está siendo investigado por presunta obstrucción de la pesquisa de un jurado investigador, dijo la persona.

Un correo electrónico a la cuenta de Evans en el Departamento de Justicia arrojó una respuesta automática que indicaba que estaba de licencia. Otros intentos de comunicarse con él han sido infructuosos.

Un abogado de Sosa Celis dijo que el Departamento de Justicia ha “acusado de manera groseramente insuficiente este caso”, y agregó que las declaraciones de Castro se hicieron para “encubrir el hecho de que le disparó a mi cliente a través de la puerta de una casa ocupada sin una justificación de defensa propia”.

“El señor Sosa Celis quiere que el señor Castro sea considerado plenamente responsable de sus delitos”, dijo la abogada, Robin Wolpert. La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota dijo el jueves que Sosa Celis también planea pedir una indemnización por daños y perjuicios al gobierno federal.

Castro también enfrenta cargos de las autoridades de Minnesota

Castro fue arrestado inicialmente en mayo en el caso de Minnesota, y permaneció detenido bajo custodia en Brownsville, Texas, mientras las autoridades de Minnesota buscaban su extradición. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a firmar la orden de extradición, argumentando investigaciones en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, las cuales Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria en el estado.

Autoridades de Minnesota habían intentado impedir que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, liberara a Castro, por temor a que huyera a México. Según una demanda presentada por Minnesota, Castro tuvo una conversación con una mujer, mientras estaba encarcelado, en la que habló de casarse con ella y comprar una casa en México una vez que saliera de prisión.

Pero Castro fue liberado hace una semana después de que un juez federal se negó a ordenarle a las autoridades de Texas que extraditara al acusado.

El DHS se ha referido previamente al proceso de Castro en Minnesota como “ilegal y una burda maniobra política”, al afirmar que sólo las autoridades federales tienen jurisdicción en el caso.

Castro fue puesto de licencia durante la pesquisa federal

Castro fue suspendido del ICE sin goce de sueldo en febrero mientras las autoridades federales realizaban la investigación.

“Los hombres y mujeres del ICE tienen la misión de hacer cumplir el estado de derecho y se les exigen los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, dijo el director interino del ICE en ese momento, Todd Lyons. “No se tolerarán violaciones de este sagrado juramento. El ICE sigue plenamente comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de las leyes de inmigración de nuestra nación”.

Autoridades de Minnesota alegaron que Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta de una vivienda, baleando a Sosa Celis en el muslo.

Castro y otro agente habían perseguido a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Los fiscales de Minnesota dijeron que el agente luego acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para nieve.