Choque en Carretera Nacional deja joven pareja lesionada

Los esposos viajaban en motocicleta cuando se impactaron contra un automóvil a la altura de la calle Chihuahua

Yohana presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendida por paramédicos de Protección Civil y trasladada a una clínica del IMSS. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Yohana presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendida por paramédicos de Protección Civil y trasladada a una clínica del IMSS. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una joven pareja resultó lesionada la mañana de este jueves tras sufrir un accidente vial sobre la Carretera Nacional, a la altura de la calle Chihuahua, frente a la colonia Enrique Cárdenas, luego de que un automóvil invadiera los carriles de circulación.

De acuerdo con la información proporcionada, Octavio, de 35 años, conducía un Nissan Altima modelo 2007 de poniente a oriente por la calle Chihuahua, con dirección a su trabajo en una carpintería. Al llegar al cruce con la Carretera Nacional, habría ingresado a los carriles sin la debida precaución.

En ese momento, por los carriles de norte a sur circulaba una motocicleta Vento en la que viajaban Kaleb, de 23 años, y su esposa Yohana, de 25 años, quienes regresaban a su domicilio después de concluir su jornada laboral en una planta maquiladora.

El motociclista no logró detenerse ante la maniobra del automóvil y terminó impactando la parte trasera izquierda del Nissan Altima. Debido a la fuerza de la colisión, la motocicleta derrapó sobre el pavimento, provocando que ambos tripulantes cayeran.

Yohana presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendida por paramédicos de Protección Civil y trasladada a una clínica del IMSS para recibir valoración médica. Kaleb sufrió golpes y escoriaciones que fueron reportados como leves y abordó la misma ambulancia para acompañar a su esposa.

Familiares de la pareja acudieron al lugar para dialogar con el conductor del automóvil y buscar un acuerdo respecto a los gastos médicos y los daños ocasionados a la motocicleta.