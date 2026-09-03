Muere hombre dentro de vivienda en la colonia Constitucional

Autoridades no encontraron huellas visibles de violencia; el fallecido tenía antecedentes de diabetes e hipertensión

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 50 años, identificado como Luis Antonio “P”, falleció por causas durante la madrugada en el interior de un domicilio de la colonia Constitucional, donde agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron tras recibir el reporte.

El cuerpo fue encontrado dentro de una habitación y, de acuerdo con las primeras diligencias, no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que inicialmente no se advirtió la participación de terceras personas.

La esposa del fallecido informó a las autoridades que Luis Antonio “P” padecía diabetes e hipertensión y que, años atrás, había sufrido la amputación de una pierna como consecuencia de su enfermedad.

También señaló que durante los días previos había presentado problemas relacionados con la presión arterial, situación que habría antecedido a su fallecimiento.

Tras el reporte, los agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio para documentar las condiciones en que fue localizado el cuerpo.

La causa precisa del fallecimiento deberá establecerse mediante el certificado de defunción. El médico tratante será el encargado de expedir dicho documento, con el que se determinará oficialmente el motivo de la muerte.