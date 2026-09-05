Choca y vuelca en la colonia Guerrero

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Ignacio Zaragoza y la avenida Aquiles Serdán. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Ignacio Zaragoza y la avenida Aquiles Serdán. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un choque entre una camioneta de una empresa de telecomunicaciones y un automóvil particular terminó con una volcadura la tarde de este viernes en la colonia Guerrero, dejando únicamente daños materiales.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Ignacio Zaragoza y la avenida Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con los informes preliminares, una camioneta Changan Honor blanca, propiedad de la empresa Sluten y al servicio de Totalplay, circulaba de poniente a oriente por Zaragoza.

La unidad era conducida por Juan, quien viajaba acompañado de Moisés. Al llegar a la intersección con Aquiles Serdán, el conductor presuntamente omitió el señalamiento de alto e invadió el carril preferencial.

En ese momento, por la avenida Aquiles Serdán transitaba un Nissan Versa modelo 2020, también de color blanco, conducido por Raúl. La invasión de carril provocó el impacto entre ambos vehículos.

A consecuencia de la colisión, la camioneta perdió estabilidad y terminó volcada sobre uno de sus costados, quedando en plena vía pública.

Elementos de rescate y socorristas acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados. Tras la valoración correspondiente, se confirmó que ninguno de los ocupantes resultó lesionado.