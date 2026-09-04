Nuevo Laredo cambió: Carmen Lilia presenta resultados que se ven y se sienten

Presentó su Segundo Informe de Gobierno y afirmó que la transformación iniciada en 2021 hoy puede verse y sentirse

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. [Agencias]

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal presentó su Segundo Informe de Gobierno y afirmó que la transformación iniciada en 2021 hoy puede verse y sentirse en las colonias, escuelas, parques, clínicas, vialidades y hogares de Nuevo Laredo.

“Hoy puedo decirlo con orgullo, con humildad y con la frente en alto: Nuevo Laredo cambió. Cambió porque dejamos atrás la simulación y construimos un gobierno de resultados; cambió porque donde antes había abandono, hoy hay espacios llenos de vida; donde antes había rezago, hoy hay conocimiento, educación y oportunidades”, expresó.

Entre los principales resultados, Carmen Lilia destacó la liquidación total de la deuda histórica de 580 millones de pesos que recibió el municipio en 2021, cuyos compromisos se extendían hasta el año 2032. La alcaldesa señaló que, gracias a una administración responsable y a la disciplina financiera, Nuevo Laredo hoy tiene saldo cero, sin haber detenido la obra pública ni los programas sociales.

Y lo hizo sin frenar la inversión: el Gobierno Municipal ha destinado más de 7 mil 445 millones de pesos a obra pública, consolidando más de 1,690 obras para las familias neolaredenses.

La alcaldesa subrayó que una parte importante de estos recursos se ha destinado a resolver problemas estructurales que durante décadas fueron postergados. A la fecha se han rehabilitado y construido más de 60 kilómetros de colectores, subcolectores y drenaje sanitario y pluvial, con una inversión superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

Se trata de obras que ayudan a prevenir inundaciones, brotes de aguas negras, malos olores y socavones, además de proteger la salud y el patrimonio de las familias.

“No venimos a maquillar la ciudad. Venimos a transformarla desde sus cimientos”, afirmó.

En materia de salud, Carmen Lilia recordó que Nuevo Laredo pasó de seis clínicas municipales en condiciones de abandono y vandalismo a contar con 13 Clínicas UNE modernas, equipadas y en funcionamiento, acercando la atención médica a las familias en sus propias colonias.

También destacó el proyecto para sustituir el actual Hospital General por una nueva unidad del IMSS-Bienestar, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y gestionado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. El Gobierno Municipal ya destinó el terreno y ha avanzado en los estudios y gestiones necesarios para hacer realidad esta obra.

En materia de vivienda, Carmen Lilia destacó que actualmente se construyen en Nuevo Laredo más de 6 mil nuevas viviendas en dos desarrollos habitacionales como parte de Vivienda para el Bienestar, programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que está por concretarse un tercer desarrollo para ampliar la oferta de vivienda en la ciudad.

La alcaldesa afirmó que el Municipio complementa este esfuerzo con Hogar Propio, programa municipal que en su primera etapa está dirigido a madres solteras y mujeres jefas de familia, con el objetivo de que más neolaredenses puedan acceder a una vivienda digna y construir un patrimonio para sus familias.

La educación ocupa también un lugar central en estos resultados. El Gobierno Municipal ha intervenido 251 planteles educativos y destinado más de 475 millones de pesos a infraestructura educativa.

A esta inversión se suma la construcción de una nueva escuela primaria completamente equipada en el poniente de Nuevo Laredo y la Prepa UAT Nuevo Laredo, primera preparatoria autosostenible de Tamaulipas.

Además, se han entregado más de 54 mil becas y se puso en marcha CONECTAT: Al futuro, programa municipal que brindará conectividad gratuita a 10 mil estudiantes universitarios, ampliando las herramientas para que las y los jóvenes puedan continuar su formación y desarrollar sus capacidades.

Carmen Lilia resaltó además obras que muestran con claridad cómo espacios antes abandonados fueron transformados para devolverlos a la gente y abrir nuevas oportunidades. El Parque Península El Laguito, recibido con agua contaminada, lirio y descargas de aguas negras, hoy es nuevamente un espacio de convivencia para las familias.

Donde existía un basurero clandestino hoy funciona la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz; y el antiguo tanque de agua del centro de la ciudad se convirtió en el nuevo Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, un espacio destinado a acercar la ciencia a las nuevas generaciones y convertirse en un nuevo símbolo de orgullo para Nuevo Laredo, capaz de despertar vocaciones, abrir horizontes y acompañar durante décadas los sueños de niñas, niños y jóvenes.

En total, el Gobierno Municipal ha recuperado 315 espacios públicos en toda la ciudad, entre parques, plazas y espacios de convivencia para las familias.

Otro de los pendientes históricos resueltos fue la conclusión del segundo puente vehicular y del tramo carretero del Libramiento MEX II, que permaneció inconcluso durante más de 25 años. Con una inversión municipal superior a 283 millones de pesos, esta obra mejora la movilidad y brinda condiciones más seguras a quienes diariamente utilizan esta vialidad.

Los resultados presentados cuentan además con el respaldo de evaluaciones externas. De acuerdo con la ENSU del INEGI, Nuevo Laredo es el gobierno municipal mejor evaluado de Tamaulipas en efectividad para resolver las principales problemáticas urbanas y se encuentra entre los cuatro primeros del país. Además, la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED, reconoció a Nuevo Laredo por obtener el resultado más alto entre los municipios de Tamaulipas evaluados en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para avanzar en infraestructura, saneamiento, salud, educación y bienestar.

“Gracias a la coordinación con su gobierno hemos avanzado en infraestructura, saneamiento, movilidad y bienestar. Su respaldo ha sido fundamental, y se lo reconocemos con gratitud y con resultados”, expresó ante el mandatario estatal.

El Segundo Informe contó con la presencia del gobernador Américo Villarreal, representantes de los poderes del Estado, legisladores federales y locales, presidentes municipales, autoridades federales y binacionales, así como representantes de los sectores empresarial, educativo y social.

Carmen Lilia aseguró que lo alcanzado hasta ahora no es un punto final y refrendó su compromiso de seguir trabajando para atender los retos de una ciudad que continúa creciendo.

“Nuevo Laredo cambió, sí. Pero esta transformación no se detiene. Sigue avanzando, sigue creciendo y sigue llegando a más colonias, a más familias, a más escuelas, a más parques, a más clínicas y a más hogares”, concluyó.