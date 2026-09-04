Invade vía de preferencia y ocasiona choque en la Morelos

Tránsito responsabilizó al conductor de una camioneta tras impactarse contra otro vehículo en el cruce

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre una camioneta y un vehículo se registró en el cruce de la calle Belisario Domínguez y la avenida Morelos, luego de que uno de los conductores invadiera una vía de preferencia, de acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

En el accidente participó un Peugeot Partner modelo 2017, conducido por Luis Fernando, de 22 años, quien circulaba de poniente a oriente por Belisario Domínguez.

Al llegar a la intersección con la avenida Morelos, el conductor intentó cruzar la vialidad y fue impactado en su costado derecho por una Chevrolet Colorado modelo 2005, manejada por Aaron, de 18 años, quien se desplazaba de sur a norte sobre Morelos.

Ante los agentes de Tránsito, Luis Fernando declaró que realizó un alto para verificar que fuera seguro cruzar la avenida y posteriormente avanzó, momento en que se produjo el impacto.

Sin embargo, el peritaje elaborado por los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal estableció como responsable del accidente a Luis Fernando, al determinar que invadió una vía de preferencia y condujo de manera negligente.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados en ambas unidades.