Invade vía de preferencia y ocasiona choque en la Morelos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre una camioneta y un vehículo se registró en el cruce de la calle Belisario Domínguez y la avenida Morelos, luego de que uno de los conductores invadiera una vía de preferencia, de acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.
En el accidente participó un Peugeot Partner modelo 2017, conducido por Luis Fernando, de 22 años, quien circulaba de poniente a oriente por Belisario Domínguez.
Al llegar a la intersección con la avenida Morelos, el conductor intentó cruzar la vialidad y fue impactado en su costado derecho por una Chevrolet Colorado modelo 2005, manejada por Aaron, de 18 años, quien se desplazaba de sur a norte sobre Morelos.
Ante los agentes de Tránsito, Luis Fernando declaró que realizó un alto para verificar que fuera seguro cruzar la avenida y posteriormente avanzó, momento en que se produjo el impacto.
Sin embargo, el peritaje elaborado por los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal estableció como responsable del accidente a Luis Fernando, al determinar que invadió una vía de preferencia y condujo de manera negligente.
Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados en ambas unidades.