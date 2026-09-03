Planea Mark Sánchez declararse culpable por pelea en Indianápolis

El exquarterback busca un acuerdo con la fiscalía antes del juicio por la riña de 2025

Mark Sánchez, ex quarterback de la NFL, camina en el terreno antes de un partido entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville, el 5 de diciembre de 2021 en Inglewood, California (AP Foto/Kyusung Gong, archivo)

Mark Sánchez, ex quarterback de la NFL, camina en el terreno antes de un partido entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville, el 5 de diciembre de 2021 en Inglewood, California (AP Foto/Kyusung Gong, archivo)

INDIANÁPOLIS.- El quarterback retirado y exanalista de Fox Sports Mark Sánchez planea declararse culpable antes de un juicio derivado de una pelea ocurrida en octubre de 2025 con un camionero fuera de un hotel de Indianápolis, según registros judiciales presentados el jueves.

Una moción solicita al tribunal que programe una audiencia para la declaración de culpabilidad y la sentencia de Sánchez en el Tribunal Superior del Condado de Marion. Los registros en línea no indicaban de qué cargos planea declararse culpable Sanchez.

“Éste es un avance positivo. Estamos ultimando un acuerdo con la fiscalía que ofrece una vía para resolver el caso del estado”, informó Nick Sánchez Jr., hermano y asesor legal de Mark, en un comunicado. “También nos alientan las conversaciones constructivas que se están llevando a cabo respecto del asunto civil relacionado. Hay un impulso real para cerrar por completo este capítulo”.

Sánchez enfrenta un cargo de agresión con agravantes, junto con tres cargos menores, por lo que, de acuerdo con los fiscales, fue una pelea por un lugar en el estacionamiento.

El juicio con jurado del exmariscal de campo de la NFL estaba programado para comenzar el martes. Se había reprogramado cinco veces desde que inicialmente se fijó para comenzar en diciembre. Sanchez y Fox Sports también enfrentan una demanda civil presentada por el camionero Perry Tole.

“Estamos satisfechos con las conversaciones constructivas y profesionales que hemos tenido con el equipo del Sr. Sánchez”, dijo en un comunicado el abogado Matt Golitko, quien representa a Tole. “Nuestras conversaciones han sido productivas, y estamos en una senda positiva hacia un acuerdo que permitirá a las partes seguir adelante. El Sr. Tole aprecia el progreso que hemos logrado y espera una resolución amistosa”.

Una declaración jurada policial alega que Sánchez, con olor a alcohol, abordó a Tole, quien había dado marcha atrás con su camión hasta los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis. Tole afirma en su demanda que Sánchez entró en el camión sin permiso y luego obstruyó físicamente y empujó a Tole, quien entonces roció al exdeportista con gas pimienta.

Cuando Sánchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse, dijeron las autoridades. Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, mientras que Tole sufrió una laceración en el rostro, según una declaración jurada policial.

Sánchez dijo a la policía en el hospital que todo lo que podía recordar era que intentaba agarrar una ventana, según el documento judicial . Relató que no sabía quién más estaba involucrado ni dónde ocurrió el altercado.

Fox Sports despidió a Sánchez en noviembre y lo reemplazó por Drew Brees. Sánchez se había unido a Fox Sports como analista de partidos en 2021 después de aparecer en ABC y ESPN durante dos años.

Sánchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets de Nueva York y también apareció en partidos con Filadelfia, Dallas y Washington.