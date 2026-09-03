Avanzan Eala, Osaka, Cerúndolo y Tabilo en el US Open

Alexandra Eala devuelve ante Oleksandra Oliynykova durante la segunda ronda del US Open, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Alexandra Eala devuelve ante Oleksandra Oliynykova durante la segunda ronda del US Open, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK.- Alex Eala y sus fans filipinos se encaminan al fin de semana en el Abierto de Estados Unidos, junto con la bicampeona Naomi Osaka.

También lo harán el argentino Francisco Cerúndolo y el chileno Alejandro Tabilo, por primera vez entreverados en la tercera ronda de un US Open.

Quien empaca maletas fue el tercer cabeza de serie Félix Auger-Aliassime. El canadiense se convirtió en el jugador con mejor preclasificación eliminado del torneo hasta ahora.

Osaka se recuperó tras un bajón a mitad del partido para avanzar el jueves a la tercera ronda, anotándose un triunfo 6-2, 5-7, 6-1 sobre Katerina Siniakova, antes de que Eala venciera a Oleksandra Oliynykova por 6-1, 6-4.

Eala, la 17ma preclasificada, les dio a sus apasionados seguidores un motivo para celebrar de inmediato al ganar los primeros nueve puntos contra su rival ucraniana, quien había ganado el único enfrentamiento previo entre ambas.

“Creo que cada quien representa algo a su manera. Yo soy filipina y lo represento con orgullo”, manifestó Eala. “Y gran parte del público aquí hoy es filipino y estoy segura de que ellos comparten ese sentimiento”.

Osaka vistió de plateado y blanco bajo su larga chaqueta blanca, con una visera blanca, al llegar para su partido en el estadio Arthur Ashe, tres días después de que se presentó de negro y con el cabello en trenzas tipo “cornrows” bajo una banda, como homenaje al exastro de la NBA Allen Iverson, para su debut nocturno.

La dos veces campeona del US Open y 13ra preclasificada ganó el primer set en 30 minutos y se adelantó 4-2 en el segundo. Pero su nivel de juego cayó de manera considerable, con 20 errores no forzados en el segundo parcial después de apenas cuatro en el primero.

Osaka recuperó el control rápidamente, al quebrar para ponerse 2-0 en el tercero antes de cerrar un peloteo de 19 golpes con una volea ganadora rumbo a adjudicarse el siguiente game, y pareció más aliviada que emocionada por su buen toque.

“El partido fue definitivamente muy duro y no sé, simplemente sentí que tenía que luchar”, dijo Osaka. “Sin duda tuve un par de oportunidades en el segundo set y creo que fui un poco dura conmigo misma. Así que me tomé el descanso para ir al baño, me reagrupé un poco, volví y simplemente traté de no tener remordimientos”.

Triunfos sudamericanos

Tanto Cerúndolo como Tabilo hicieron valer su condición de preclasificados para seguir adelante en el último Grand Slam de la temporada.

Después de quedar abajo dos sets a uno, Cerúndulo reaccionó y obtuvo una victoria 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 6-3 que cortó una seguidilla de tres derrotas —todas consumadas en cinco sets— en la segunda ronda del US Open.

“Acá se me venía dando nunca, tres segundas rondas seguidas en el quinto set. Con la cuarta, me decía ‘esto no puede ser’”, dijo el 24to cabeza de serie. “En la cabeza tenía presente que había perdido en la misma cancha en cinco sets el año pasado y no podía permitirlo de nuevo. Ahora se me dio”.

Antes de esta experiencia, el US Open había sido el Slam más esquivo para Tabilo, con apenas una victoria en cuatro participaciones. El 25to preclasificado encadendó la segunda al imponerse 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3), 6-2 ante el australiano Alexei Popyrin.

Auger-Aliassime se desploma y Madison Keys sobrevive

En el estadio Louis Armstrong, Auger-Aliassime se derrumbó al caer 6-7 (5), 6-3, 6-2, 6-2 ante el ruso Karen Khachanov.

“Karen es un gran jugador. No podía ganarle a él ni a nadie en este cuadro sintiéndome como me sentí hoy”, señaló el canadiense. “Si no puedo moverme, aquí no estamos hablando de tenis”.

Novak Djokovic, el número cuatro de la preclasificación y dueño de 24 títulos de Grand Slam, había sido el preclasificado más alto en sucumbir cuando fue eliminado en la primera ronda del US Open por primera vez en su carrera.

Madison Keys, subcampeona de 2017, también estuvo al borde de una eliminación temprana antes de borrar cinco puntos de partido y superar 5-7, 6-4, 7-6 (10-5) a la húngara Anna Bondar.

Keys bromeó con los aficionados después. “Eso fue algo, ¿eh? Pero nada de estrés. Todos sabíamos que yo lo tenía resuelto, ¿verdad?”.

Iga Swiatek, la campeona del US Open 2022, lo tuvo mucho más fácil con una victoria 6-3, 6-2 sobre la argentina Nadia Podoroska.

Gauff, quien ganó su primer título grande en Flushing Meadows en 2023, se enfrentaba a la española Paula Badosa en un partido nocturno que será seguido por el duelo del número 1 Alexander Zverev, quien espera pasarla más fácil contra Quentin Halys después de que necesitó cinco sets para superar por poco a Lorenzo Sonego el martes, y apenas evitó convertirse en el primer cabeza de serie número 1 en perder en la ronda inicial de un major masculino desde 2003.

Badosa jugará por segundo día consecutivo, obligada a terminar su partido de primera ronda del miércoles después de que el juego se suspendió el martes por la lluvia, que afectó el torneo durante varios días. El sol volvió a salir el jueves cuando comenzó la actividad.

El dobles también comenzó el jueves, aunque Serena y Venus Williams no estaban en el programa. Disputarán su partido de primera ronda este viernes contra Hao-Ching Chan y Maya Joint, quien venció a Serena en sencillos en Wimbledon este verano.