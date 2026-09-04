Resultados que trascienden: legisladores reconocen liderazgo de Carmen Lilia Canturosas

Desde distintas voces del Senado, los Congresos Federal y del Estado, así como representantes políticos, se coincidió en que la administración de Carmen Lilia Canturosas se ha caracterizado por la disciplina financiera

Nuevo Laredo, Tam.- El liderazgo, la capacidad de gestión y los resultados alcanzados por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal fueron reconocidos por diputadas y diputados locales de diferentes municipios tamaulipecos que acompañaron a la alcaldesa durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, al destacar que Nuevo Laredo atraviesa una etapa de transformación con obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

Desde distintas voces del Senado, los Congresos Federal y del Estado, así como representantes políticos, se coincidió en que la administración de Carmen Lilia Canturosas se ha caracterizado por la disciplina financiera, la inversión histórica en infraestructura, la atención a los servicios públicos y una visión de largo plazo para fortalecer la competitividad de Nuevo Laredo.

El diputado local Sergio Ojeda destacó el trabajo permanente de la alcaldesa y su compromiso con las familias neolaredenses, particularmente en materia de conectividad e infraestructura estratégica para una ciudad que es referente mundial en comercio exterior.

“Hemos trabajado con ella, sabemos del trabajo, de la entrega que tiene diario en beneficio de las ciudadanas neolaredenses, obras como la conectividad con el Bulevar Colosio, el Libramiento Mex II y el puente de la Nueva Era representan avances importantes para agilizar el tránsito de mercancías y fortalecer la vocación logística de la ciudad”, aseguró el diputado.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo “Lalo” Gattás, afirmó que Carmen Lilia Canturosas se encuentra entre las mejores presidentas municipales del país, de acuerdo con mediciones de percepción ciudadana.

“Es una de las presidentas que está en el top 10 de los mejores presidentes municipales en el ranking. Entonces eso quiere decir que aquí en Nuevo Laredo, en la percepción ciudadana, es que ha hecho un excelente trabajo la presidenta. Me parece que es una muy buena administración, cubrió la deuda, invirtió dinero con obras de drenaje, cosa que pocos se atreven a hacer”, expresó.

En tanto, la diputada local Yuriria Iturbe afirmó que los resultados presentados no son una sorpresa, al considerar que Carmen Lilia Canturosas ha demostrado desde el inicio de su gestión ser una mujer con inteligencia, capacidad y sensibilidad para gobernar.

Reconoció además el trabajo realizado para atender el problema del drenaje, al señalar que se trata de obras que en ocasiones no tienen el mismo nivel de visibilidad que otros proyectos, pero que dejan beneficios permanentes para la población.

“Sé que estos resultados que se ven en Nuevo Laredo son el fruto del trabajo intenso que desde el primer día de su primer periodo de gestión ha demostrado, ha sacado adelante este municipio, ha puesto en alto el nombre de Tamaulipas gracias a su trabajo.El tema del drenaje, que aparentemente son obras que luego no se ven y pareciera que no fueran necesarias, porque no implican en el lucimiento, pero creo que esto queda en la memoria colectiva de esta sociedad, de este pueblo de Nuevo Laredo”, manifestó.

La diputada Cynthia Jaime Castillo, felicitó a la presidenta municipal por un informe que calificó como claro y accesible para la ciudadanía, entre los aspectos que resaltó se encuentran la eliminación de la deuda pública, la recuperación de espacios públicos y deportivos, así como el impulso a la educación, la seguridad, la ciencia y la cultura.

“Hoy saber que no tienen una deuda pública, hoy saber que recuperaron muchos espacios públicos, hoy saber que rescató diferentes espacios deportivos también y que está enfocada en el sistema educativo y la seguridad, la verdad es un gran honor estar aquí y poderla acompañar”, señaló la diputada de Ciudad Madero.

Por su parte, el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, señaló que los resultados de Carmen Lilia Canturosas están siendo respaldados por mediciones nacionales y estatales, al destacar la posición que ocupa entre las administraciones municipales mejor evaluadas.

“Lo estamos constatando en las mediciones que hay a nivel nacional y a nivel estatal. Ha estado saliendo en el top cuatro a nivel nacional y el primer lugar en el estado, ya cero deuda de la que venían arrastrando las anteriores administraciones. En dos años que haya realizado todo el programa de obra que traía y todo el programa que traía de gobierno, pues es una gran sorpresa y es para beneplácito de todos los neolaredenses”, aseguró el legislador.

Finalmente, el diputado Humberto Prieto reconoció a Nuevo Laredo como un ejemplo nacional por sus inversiones en infraestructura, seguridad y proyectos estratégicos.

Afirmó que la ciudad continúa transformándose y resaltó las inversiones y obras impulsadas por la presidenta municipal, entre ellas la expansión de vialidades, proyectos carreteros y el nuevo Planetario.

“La verdad, hemos visto cómo Nuevo Laredo sigue transformando. Es un ejemplo a nivel nacional en inversiones, en infraestructura, en proyectos, en seguridad también.También cuando la presidenta Carmen Lilia hace días dio una buena noticia, el Planetario”.

A los reconocimientos se le sumaron las senadoras, Olga Sosa Ruiz y Maki Ortíz, así como los Diputados Federales, Carlos Canturosas, Pedro Haces y Olga Juliana Elizondo.

Los reconocimientos de los legisladores reflejan que el Segundo Informe de Carmen Lilia Canturosas no solamente presentó cifras y obras, sino que consolidó una narrativa política de resultados, estabilidad financiera y transformación urbana, colocando a Nuevo Laredo como uno de los municipios con mayor dinamismo y capacidad de inversión en Tamaulipas.

Con el respaldo de distintos actores políticos, la administración municipal refrenda así una ruta de gobierno basada en la gestión, la disciplina financiera y la ejecución de obras estratégicas, con una visión de futuro para mantener a Nuevo Laredo como una ciudad competitiva, moderna y protagonista del desarrollo económico de la frontera norte.