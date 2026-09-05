Queda alumno lesionado tras presunta agresión en escuela

El reporte médico estableció que el menor sufrió golpes en la cabeza, amnesia retrógrada, lesiones en la cavidad bucal, desorientación y diversas contusiones en distintas partes del cuerpo

NUEVO LAREDO, TAM .- Un estudiante de 14 años resultó lesionado y permanece bajo observación médica, luego de ser presuntamente agredido físicamente por otro alumno al interior de la Escuela Secundaria General Número 2,.

De acuerdo con informes de la Policía Investigadora, tras el incidente el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención médica debido a las lesiones que presentaba.

El reporte médico estableció que el menor sufrió golpes en la cabeza, amnesia retrógrada, lesiones en la cavidad bucal, desorientación y diversas contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que quedó ingresado para permanecer bajo vigilancia médica.

Según la declaración de la madre ante las autoridades, ella no habría sido informada inicialmente por la dirección del plantel sobre lo ocurrido. Fueron otros padres de familia quienes le comunicaron que su hijo había resultado lesionado dentro de la escuela.

Al acudir al centro educativo, la mujer encontró al adolescente con lesiones visibles y sangrado en el rostro y la cabeza, por lo que se procedió a su traslado para recibir atención médica.

Ante estos hechos, la madre informó que acudirá ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para presentar una denuncia y solicitar que se investigue la agresión y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La mujer también señaló que permanece a la espera de que las autoridades del plantel proporcionen la información necesaria para identificar plenamente al presunto agresor y continuar con el procedimiento legal.