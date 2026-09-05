Ataque ruso impacta sede de servicio de seguridad de Ucrania

Bomberos intentan extinguir un incendio en un almacén destruido tras ataques rusos con drones en las afueras de Kiev, Ucrania, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Bomberos intentan extinguir un incendio en un almacén destruido tras ataques rusos con drones en las afueras de Kiev, Ucrania, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

KIEV, Ucrania (AP) — Un dron ruso impactó la sede del servicio de seguridad de Ucrania en el centro de Kiev, informó el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy antes de las conversaciones diplomáticas con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra.

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. Rusia ha estado utilizando recientemente drones rápidos, propulsados por reactores, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida diaria en Kiev.

La sede del servicio de seguridad, cerca de la histórica Catedral de Santa Sofía y hoteles internacionales, está entre las agencias que llevan a cabo operaciones ofensivas dentro del territorio ruso. Doce personas resultaron heridas en el ataque del viernes, afirmaron autoridades locales.

“El dron fue dirigido deliberadamente a la oficina central del SBU en ese edificio”, dijo Zelenskyy el viernes.

Zelenskyy escribió en Telegram que el jefe interino de seguridad, Oleksandr Poklad, le informó sobre una respuesta, incluidos posibles objetivos.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó el ataque del viernes como una “gran escalada” que registrada al tiempo que las posibles conversaciones de paz cobraban impulso.

“Moscú lanzó este ataque durante un renovado impulso por la paz, dejando al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia”, dijo en una publicación en X.

Se confirma visita de enviados de EEUU a Moscú y Kiev

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el viernes que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Moscú y luego a Kiev durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana. Estados Unidos no proporcionó un calendario más específico para las visitas.

“Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”, dijo Trump.

Esta será la primera visita de Witkoff y Kushner a Kiev. Los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo aún no han abierto una vía hacia la paz.

Zelenskyy dijo el viernes que esperaba que Witkoff y Kushner visitaran Kiev el domingo, después de visitar Moscú. Añadió en una publicación en Telegram que Ucrania se abstendrá de ataques aéreos durante las negociaciones y pidió a Rusia que corresponda con un período de calma para permitir que las conversaciones avancen con seguridad.

“Como en visitas diplomáticas anteriores de la parte estadounidense, garantizaremos el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar con seguridad. Nos preocupa su seguridad, no la de Rusia”, sostuvo Zelenskyy.

Hablando con periodistas el viernes, Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladímir Putin, se negó a confirmar los reportes de que Kushner y Witkoff visitarán Moscú, y se limitó a decir que se informará a los medios si tal reunión tiene lugar.

Kushner y Witkoff viajaron por última vez Moscú en enero, donde se reunieron con Putin. Tras ese encuentro, el asesor presidencial ruso Yury Ushakov describió las conversaciones como constructivas, pero indicó que “no puede esperarse un acuerdo a largo plazo sin resolver la cuestión territorial”.

Pero las conversaciones posteriores han perdido impulso, con la atención de la Casa Blanca centrada en su conflicto con Irán.

Ataques mortales en Ucrania

Los últimos avances diplomáticos coincidieron con un ataque ruso nocturno “masivo” en la región de Odesa que causó un muerto y al menos cinco heridos, uno de ellos menor, explicó el jefe regional, Oleh Kiper, en una publicación en Telegram. Los ataques provocaron daños en múltiples edificios residenciales, incluidos dos bloques de varios pisos.

Ataques nocturnos en otras partes de Ucrania mataron a dos policías en Dnipro, según las autoridades, y otra ofensiva con drones en Kiev dejó tres heridos tras impactar un edificio de viviendas.

Las fuerzas rusas han impactado zonas civiles sin descanso. Antes, estos ataques ocurrían principalmente por la noche, pero ahora también se dan durante el día. La línea del frente en el este y el sur de Ucrania sigue en gran medida estancada.

Depósitos de petróleo rusos incendiados

En Rusia, un ataque ucraniano con drones a gran escala golpeó la ciudad turística de Sochi, en el mar Negro, y el cercano distrito de Sirius, dijeron funcionarios regionales el viernes. Agregaron que la ofensiva provocó un incendio en un depósito de petróleo, pero no dieron más detalles. Medios rusos reportaron que dos depósitos fueron impactados, con un incendio en Sochi y otro en Sirius.

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras que constituyen la columna vertebral de la economía rusa, uno de los mayores productores de energía del mundo. La creciente presión económica y la frustración de la población han ido en aumento en Rusia tras meses de ofensivas ucranianos cada vez más intensas contra refinerías y centros de comercio electrónico que han causado interrupciones en todo el país.

Las andanadas llevaron a Putin el mes pasado a decretar que el Estado puede tomar temporalmente el control de instalaciones de infraestructura crítica si los propietarios privados no logran protegerlas de los ataques ucranianos con drones o no las reconstruyen después. Analistas señalaron que la medida buscaba obligar a las empresas a pagar por su propia seguridad y a devolver al servicio los activos dañados, pese al costo.

Aparece dron en Finlandia

Las autoridades finlandesas anunciaron el viernes que ya investigan cómo llegó un dron de fabricación rusa a una costa rocosa del archipiélago de Pellinge, al este de Helsinki.

La Guardia Fronteriza de Finlandia indicó que lo que parece ser un dron Geoscan 701, fabricado por una empresa rusa, fue hallado en la orilla. “El modelo de dispositivo en cuestión es utilizado tanto por operadores estatales como civiles, y en este momento no es posible determinar su uso previsto ni identificar el país o la entidad que lo opera”, señaló la Guardia Fronteriza en un comunicado.

La cadena estatal Yle reportó que el avión no tripulado fue descubierto el martes por un pescador.

Geoscan se presenta como uno de los principales fabricantes de drones de Rusia y afirma que el modelo 701 está diseñado para vigilancia aérea a gran escala.