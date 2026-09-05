Reconoce IP avances de NLD tras segundo informe de Gobierno

Gabriel Jiménez, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo Laredo, resaltó que la Administración Municipal ha atendido de manera integral las necesidades de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Tras presenciar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, representantes de organismos empresariales reconocieron los resultados alcanzados por la Administración Municipal y destacaron el impacto de las obras y acciones emprendidas para fortalecer la infraestructura, las finanzas públicas y el desarrollo de Nuevo Laredo.

Gabriel Jiménez, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo Laredo, resaltó que la Administración Municipal ha atendido de manera integral las necesidades de la ciudad y reconoció los avances alcanzados en infraestructura, educación, cultura y servicios.

“Creo que se están atacando todas las áreas de una manera muy acertada. Todos los rubros que se están manejando son muy importantes, por ejemplo, en el tema educativo construcción de escuelas, en el tema cultural el planetario; no se digan temas de infraestructura, obras hidráulicas, obras de drenaje sanitario, de drenaje pluvial, la reconstrucción de la Reforma, en todos los rubros de los que se necesita atacar para tener una ciudad próspera, creo yo que se está logrando muy bien en esta administración”, destacó.

Por su parte, Sergio González, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, resaltó la importancia de las obras que favorecen la movilidad y acompañan el crecimiento de la ciudad, entre ellas la conclusión del puente del MEX II.

“Creo que todas las obras que ayuden al movimiento de la ciudad, lo hablamos de lo que es urbanismo, la mejora de las vialidades, el puente del Mex-2 que había quedado inconcluso, son obras necesarias para el dinamismo de la ciudad y para esa oportunidad de que la ciudad siga creciendo”, afirmó.

Agustín Duarte, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo Laredo, destacó como uno de los principales resultados el saneamiento de las finanzas municipales y la eliminación de la deuda pública, al considerar que esto permite mantener la capacidad de inversión.

“Definitivamente bueno para Nuevo Laredo el no tener deuda pública. Es algo muy importante que nuestra ciudad ya no tenga comprometido su presupuesto para poder seguir haciendo inversiones locales”, expresó.

Duarte agregó que las inversiones realizadas en infraestructura generan mayor confianza para el sector empresarial y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias.

“Cuando tenemos una ciudad confiable tenemos mejor inversión y eso como consecuencia eleva la calidad de vida de las familias”, sostuvo.

En este mismo sentido, Eduardo Lozano, presidente de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo, reconoció las inversiones en drenaje pluvial y sanitario, al señalar que son obras que representan beneficios para la población y las futuras generaciones.

“Son obras que no se ven, pero sin embargo ahí van a quedar para que sea un beneficio para los residentes de Nuevo Laredo y para las futuras generaciones”, manifestó.

Enrique Morán, presidente de INDEX Nuevo Laredo, destacó proyectos con impacto directo en la industria, como la conclusión del MEX II, la planta tratadora PITAR y la Línea Morada, además de los programas de atención que el Gobierno Municipal ha acercado directamente a los centros de trabajo en coordinación con el sector industrial.

Morán señaló que el crecimiento de Nuevo Laredo comienza a ser reconocido fuera de la ciudad y consideró que los resultados alcanzados generan condiciones favorables para atraer nuevas inversiones.

“El avance de la ciudad no lo estamos viendo nada más nosotros, sino lo están viendo fuera del municipio de Nuevo Laredo, lo cual abre la puerta a la inversión extranjera, a la inversión local, a los empresarios locales, y te da una certeza también para seguir creciendo”, puntualizó.

Los representantes empresariales coincidieron en que los resultados presentados durante el Segundo Informe de Gobierno reflejan una Administración Municipal que mantiene el rumbo, fortalece la infraestructura, sanea sus finanzas y genera mejores condiciones para el desarrollo económico y social de Nuevo Laredo.

Con el respaldo del sector productivo, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal consolida una estrategia basada en infraestructura, finanzas sanas y competitividad, generando mayor confianza para la inversión y nuevas oportunidades para las familias, el comercio y el sector empresarial.