Lidera Lautaro remontada del Inter con doblete ante Napoli

El argentino marcó dos goles, incluido el del triunfo 3-2, para mantener al Inter invicto y líder

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Inter y el Napoli en el estadio San Siro de Milán, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Inter y el Napoli en el estadio San Siro de Milán, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- El argentino Lautaro Martínez anotó un segundo gol en el tiempo añadido para completar la remontada de Inter de Milán y vencer 3-2 al rival por el título Napoli en la Serie A el sábado, mientras Jamal Musiala regresó al campo con Bayern Munich en un empate sin goles con Schalke.

Musiala jugó sus primeros minutos en la Bundesliga esta temporada después de que el mediocampista de Bayern se desplomara en dos partidos de pretemporada debido a un problema neurológico que provoca convulsiones.

En Inglaterra Erling Haaland condujo a Manchester City a otra victoria en la Liga Premier.

Martínez al rescate en Italia

Los goles de Martínez aseguraron que Inter mantuviera su temprana defensa del título en Italia con su tercera victoria consecutiva para liderar la clasificación.

Napoli parecía tener el partido cómodamente controlado después de que Matteo Politano y Rasmus Højlund anotaran en los minutos 50 y 53.

Pero Martínez descontó tres minutos después y Marcus Thurman igualó en el 82, apenas instantes después de estrellar un remate en el poste.

Martínez encontró el gol de la victoria después de que Manuel Akanji peleara un balón suelto y se lo dejara en el segundo palo para empujarlo a la red, desatando celebraciones en San Siro.

Napoli, bajo el nuevo entrenador Massimiliano Allegri, ahora ha perdido dos seguidos tras caer ante Como.

Lo próximo para Inter es un viaje a Real Madrid en su debut en la Liga de Campeones el martes.

Musiala juega tras desplomarse en la pretemporada

Musiala ingresó como suplente en la segunda mitad en el empate 0-0 de Bayern con Schalke. Se había perdido el partido inaugural de la temporada contra Stuttgart.

El punto fue el primero que Schalke le sacó a Bayern desde 2017.

El club de una pequeña localidad Elversberg prolongó el inicio de ensueño de su primera temporada en la Bundesliga con otra victoria sorpresa, al vencer el sábado por 4-3 con un gol en el tiempo añadido a Borussia Moenchengladbach.

Procedente de una ciudad de apenas 13.000 habitantes, Elversberg sorprendió a otro ex campeón tras su triunfo sobre Bayer Leverkusen la semana pasada.

Esta vez, Elversberg lo logró sin el entrenador Vincent Wagner, quien fue expulsado al descanso, y aun así Maurice Krattenmacher marcó el dramático gol de la victoria en los minutos finales.

Borussia Dortmund también protagonizó una remontada el sábado para vencer a Hoffenheim 3-2 después de ir perdiendo por dos goles, ya que el defensor de Hoffenheim Albian Hajdari le dio el triunfo a Dortmund con un autogol en el minuto 86.

Otro de los rivales de Bayern por el título, Leipzig, se desplomó con una derrota 3-1 en Werder Bremen, cuyo nuevo fichaje Niclas Füllkrug anotó un gol.

El nuevo entrenador de Leverkusen, Carles Martinez, consiguió su primera victoria en la Bundesliga al derrotar a Union Berlin 4-0.

Haaland marca y City se mantiene líder en Inglaterra

Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció a Coventry 1-0 para mantenerse en la cima de la Premier League con nueve puntos en tres partidos.

El recién ascendido Hull es segundo y sigue invicto con siete puntos tras un empate 0-0 con Aston Villa.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0-0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantuvo invicto bajo su nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate agónico de Jacob Ramsey en un 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces ante Fulham y finalmente ganó 3-2 en Craven Cottage para sumar sus primeros puntos de la campaña, mientras Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1-1.