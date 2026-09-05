Firma Cerúndolo épica remontada y avanza en US Open

El argentino levantó dos sets de desventaja ante Taylor Fritz para alcanzar por primera vez los octavos de final

Francisco Cerúndolo celebra su victoria ante Taylor Fritz en la tercera ronda del US Open, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Francisco Cerúndolo celebra su victoria ante Taylor Fritz en la tercera ronda del US Open, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Ni el mismo Francisco Cerúndolo podía explicarse lo sucedido en su bautismo en el estadio Arthur Ashe del Abierto de Estados Unidos.

Después de estar abajo por dos sets y quiebre de saque en contra en el tercero, el argentino protagonizó el sábado una sensacional remontada para acceder por primera vez a los octavos de final del US Open tras imponerse 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 sobre el noveno preclasificado Taylor Fritz.

Fritz sorteó sus dos primeras rondas en sets corridos y nada hacía presagiar problemas cuando rompió el servicio de Cerúndolo al inicio del tercer set. Sin embargo, el 24to cabeza de serie le devolvió el quiebre de inmediato y empezó a sentirse más cómodo en su primera experiencia en la monumental cancha principal del torneo.

Cerúndolo también se vio con la soga en el cuello en el quinto set al quedar abajo 0-4 con el marcador 3-4.

“Creo que en el cuarto y quinto set desplegué un tenis realmente excelente, un nivel que no había encontrado en los sets ni en las rondas anteriores”, declaró el argentino de 28 años tras ganar la batalla de 3 horas y 39 minutos.

Fue apenas la segunda vez en la carrera de Cerúndolo que logra revertir un partido a cinco sets tras haber perdido los dos primeros.

¿Cómo pudo darle la vuelta?

“No lo sé”, dijo al ser entrevistado a pie de cancha. “Él estaba jugando mucho mejor que yo en los dos primeros sets. Muy agresivo. No me sentía nada cómodo”.

“Taylor es un jugador de primer nivel; ha jugado una final aquí y ha ganado muchos partidos. Sé lo difícil que es enfrentarse a él. Ganar aquí, en mi primera vez en el Ashe, es fantástico”.

La reacción de Fritz fue de absoluto desconcierto.

“Ni siquiera sé qué decir. No quiero… bueno, en realidad no quiero hablar con nadie ni ver a nadie”, señaló el subcampeón de Flushing Meadows hace dos años. “Solo necesito, salir un par de días y luego volver al trabajo. No sé cómo dejé que eso pasara hoy”.

Su rival de turno será el belga Alexander Blockx. El 28vo preclasificado eliminó 6-7 (4), 6-3, 6-0, 6-3 al número cinco Flavio Cobolli, un italiano que este año perdió ante Alexander Zverev en la final de Roland Garros.

Habrán dos argentinos en octavos. El otro es Tomás Martín Etcherry, quien el domingo enfrentará al estadounidense Alex Michelsen en esa instancia.

El milagro de Zheng Qinwen

No fue la única impactante remontada de la jornada.

La campeona olímpica Zheng Qinwen prolongó su regreso al US Open al ganar los últimos siete juegos para eliminar a Madison Keys por 1-6, 7-6 (3), 7-5.

Zheng se recostó de espaldas con los brazos en alto, celebrando una victoria que quizá solo ella creía posible.

“Solo me digo a mí misma que siga peleando cada punto, que nunca me rinda, que me mantenga ahí, y de alguna manera, poco a poco, simplemente ocurrió”, dijo Zheng.

Keys, en cambio, apenas podía contener las lágrimas mientras intentaba explicar cómo Zheng, le dio la vuelta al encuentro.

“Obviamente me puse con una ventaja muy buena, y luego simplemente me dio mucho — o sea, me dio mucho miedo, como si no pudiera soltar el brazo”, expresó.

Keys, 22 cabeza de serie, ganó un partido a tres sets en la ronda anterior en un desempate a 10 puntos, cuando levantó cinco puntos de partido. Dos días después llegó un derrumbe tan inesperado como lo había sido aquella remontada.

La subcampeona de 2017 se recuperó tras perder el desempate del segundo set y se puso arriba 5-0 en el tercero. Zheng mantuvo su servicio, pero Keys dispuso de un match point mientras sacaba con 5-1, y cuando no pudo concretarlo, se desató el vuelco: en un momento, Keys llegó a golpearse repetidamente la raqueta contra la cabeza y se quitó la visera con disgusto.

Zheng obtuvo la medalla de oro para China en los Juegos Olímpicos de 2024 después de haber alcanzado ese año la final del Abierto de Australia, y llegó a ser la número 4 del ranking. Pero tras una cirugía en el codo, cayó hasta el puesto 121 y tuvo que pasar por la fase de clasificación solo para entrar al cuadro principal.

“El trabajo duro da frutos”, señaló Zheng

Su victoria dejó abierta la posibilidad de un gran día para las principales tenistas asiáticas en el US Open. Naomi Osaka, la bicampeona de Japón, jugaba el sábado por la noche contra la número 23 Elise Mertens, mientras que la filipina Alex Eala, de Filipinas, se medía con la estadounidense Iva Jovic (14), en un duelo entre jóvenes promesas.

Coco Gauff, campeona del US Open en 2023, tenía previsto disputar un partido de tercera ronda contra la española Cristina Bucsa, y la ganadora avanzaría para enfrentar a la vencedora del Eala-Jovic en los octavos de final.

Amanda Anisimova, al igual que Keys, una exsubcampeona del Abierto de Estados Unidos, también quedó eliminada cuando la décima preclasificada perdió ante la número 24 Anastasia Potapova por 6-2, 7-5.

Anisimova dejó pasar oportunidades repetidas al convertir apenas 3 de 16 oportunidades de quiebre (19%). Potapova, una tenista de 25 años nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, materializó 6 de 8 y igualó su mejor actuación en un torneo de Grand Slam al alcanzar la cuarta ronda.

El máximo preclasificado Alexander Zverev, victorioso en partidos a cinco sets en las dos primeras rondas, se enfrentaba al chileno Alejandro Tabilo en un partido nocturno.