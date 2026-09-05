Impulsan profesionalización de emprendedores

La actividad, realizada en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo Laredo (CANACO), estuvo dirigida a emprendedores. [Agencias]

La actividad, realizada en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo Laredo (CANACO), estuvo dirigida a emprendedores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer a los emprendedores locales y brindarles herramientas que les permitan consolidar sus negocios, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo la capacitación “Organiza tu negocio como empresa”, como parte de la tercera generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”.

La actividad, realizada en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo Laredo (CANACO), estuvo dirigida a emprendedores que buscan dar el siguiente paso en sus proyectos y transformar sus iniciativas en empresas con mayor estructura, organización y capacidad de crecimiento.

Durante la capacitación, impartida por el ingeniero Adeodato Torres Acosta, se abordaron herramientas y estrategias orientadas a mejorar la gestión de los negocios, fortalecer sus procesos internos y desarrollar una visión empresarial que permita a los emprendedores tomar mejores decisiones y enfrentar los retos propios de un mercado cada vez más competitivo.

A través de “Hecho en Nuevo Laredo”, el Gobierno Municipal mantiene una política de acompañamiento al emprendimiento local, entendiendo que impulsar la economía no solamente significa generar oportunidades para iniciar un negocio, sino también brindar capacitación, asesoría y herramientas para que esos proyectos puedan consolidarse y convertirse en empresas sostenibles.

Con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Económico refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo el talento emprendedor de Nuevo Laredo y contribuir a la construcción de un ecosistema empresarial más sólido, competitivo y con mayores oportunidades de crecimiento.