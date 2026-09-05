En Camargo, destaca Américo logros en seguridad

Camargo, Tam.- Desde el municipio de Camargo, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó los logros en materia de seguridad pública que se registran en Tamaulipas, “la paz no es la meta, la paz es el camino y lo estamos recorriendo juntos”, expresó al recordar que en enero del 2021 en esta región se presentaron crímenes de lesa humanidad, “en esta administración y con el trabajo de todos ya no se presentan”, afirmó.

En el marco del segundo informe de la presidenta municipal de Heroica Camargo, Ernestina Perales Ortiz, el gobernador del estado reiteró que, en lo relativo a paz y seguridad, los resultados se reflejan tanto en los indicadores oficiales del Secretariado Nacional como en la vida cotidiana de la población, “yo aquí les digo que no seamos de corta memoria, acordémonos cómo estábamos hace cinco o seis años”, mencionó.

“Hoy Tamaulipas está objetivamente mejor. Somos una sociedad más solidaria, más participativa y mucho más fuerte, gracias a una democracia que se vive en los tres Poderes del Estado y los 43 municipios y a la prosperidad que estamos consiguiendo”, expresó.

El gobernador refirió que en Camargo, entre 2022 y 2026, la inversión estatal y federal aplicada en este municipio es de 727 millones de pesos, mientras que por parte de los programas para el bienestar federal se ha generado una derrama acumulada superior a los 550 millones de pesos.

Explicó que hoy más de 2,800 adultos mayores de Camargo reciben su pensión, 558 mujeres son beneficiarias de las pensiones Mujeres Bienestar, 287 personas reciben la pensión para personas con discapacidad y 84 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia de infraestructura y obra, solo este 2026 se destinan 108 millones de pesos en proyectos estatales, cifra a la que se suma una inversión social de 68 millones de pesos en programas estatales estratégicos.

En educación, mencionó que se apoya con útiles escolares a más de 8,800 estudiantes, con uniformes gratuitos a más de 2,000, así como 815 becas estatales, mientras que a través del DIF Tamaulipas se han invertido más de 22 millones de pesos en programas alimentarios, incluyendo más de 1.6 millones de raciones de desayunos escolares y más de 14,000 despensas para las familias.

Al reiterar su felicitación a la presidenta municipal y al Ayuntamiento de Camargo por este ejercicio de rendición de cuentas, el gobernador reiteró su compromiso por redoblar el paso de esta transformación, a fin de garantizar derechos sociales y derechos humanos, y de poner el gobierno siempre al servicio del pueblo.

Por su parte, la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales Ortiz, reconoció la cercanía y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y el respaldo que ha brindado a todas las gestiones.

“El que esté hoy aquí presente significa el compromiso, el compromiso que tiene con todos los camarguenses. Gracias, gobernador, por seguir volteando hacia la frontera y por su respaldo incondicional a Camargo”, dijo.

La alcaldesa mencionó que el apoyo del gobernador se ha traducido en beneficio directo y gestiones concretas, entre las que destacan el histórico respaldo financiero para liquidar la deuda que la Comapa arrastraba de administraciones anteriores por un monto aproximado de 4.5 millones de pesos, así como la generación de empleo temporal para 50 personas, la entrega de tinacos para las familias de comunidades rurales y la siembra de 100,000 alevines en la presa Marte R. Gómez.

“Camargo tiene futuro porque tiene gente que no deja de trabajar por él, con ese compromiso seguiremos avanzando con la responsabilidad de quien sabe que el poder se ejerce para servir y con el firme propósito de que al final de esta administración cada familia camarguense pueda decir que su municipio avanzó”, afirmó.

De manera especial se refirió a la construcción de la Estación Segura en la carretera Ribereña en Ciudad Camargo y el acompañamiento diario de las dependencias estatales que trabajan de la mano con el Ayuntamiento y las dependencias federales.

En este evento acompañaron al gobernador los secretarios Carlos Arturo Pancardo, de Seguridad Pública; Raúl Quiroga Álvarez, de Recursos Hidráulicos; del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, y Antonio Varela Flores, de Desarrollo Rural.