Despliega Tesla sus Cybercabs sin volante ni pedales en Austin

Un taxi autónomo de Tesla, el jueves 3 de septiembre de 2026, en el centro de Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Un taxi autónomo de Tesla, el jueves 3 de septiembre de 2026, en el centro de Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

NUEVA YORK.- Elon Musk desplegó el jueves decenas de Cybercabs —taxis autónomos sin volante ni pedales— en las calles de Austin, Texas, como parte de su apuesta por que los estadounidenses dejen atrás su miedo a “no tener el control” y utilicen el servicio.

El despliegue de los Tesla de color dorado, los cuales no le ofrecen al pasajero una sola forma de tomar el control en caso de una emergencia, se produce en momentos en que la empresa se prepara para lanzar el servicio en otras ciudades. Las acciones de Tesla se han visto afectadas en medio de una caída en las ventas de vehículos eléctricos, pero el jueves subieron más de un 5% ante la esperanza de que el servicio de taxis de aspecto futurista se popularice rápidamente.

“Sin volante, sin pedales”, presumió Tesla en la red social X antes del lanzamiento. Musk continuó con una publicación en la que se mostraba un Cybercab gigante flotando sobre el horizonte de Austin. Más tarde escribió: “Una tormenta de Cybercabs”.

La compañía tenía programado un exclusivo evento de lanzamiento para la noche del jueves.

De momento se desconoce cuándo es que Musk pretende desplegar el servicio de Cybercab, pero necesita moverse rápido.

Tesla se encuentra rezagado respecto Waymo —líder del sector de taxis autónomos— en cuanto al número de vehículos desplegados y viajes completados. Para alcanzarlo, debe demostrar que su sistema, el cual se basa únicamente en cámaras, puede circular de forma segura por las calles y evitar a los peatones. En contraste, Waymo y otro rival, Zoox de Amazon, complementan sus sistemas de cámaras con un radar y una tecnología basada en láser llamada lidar.

Incluso si la tecnología funciona sin contratiempos, aún debe convencer a los estadounidenses.

El Pew Research Center realizó una encuesta en febrero que reveló que siete de cada 10 adultos en Estados Unidos se sentían “poco” o “nada” cómodos al viajar en un auto sin conductor.

Las acciones de Tesla sufrieron un golpe el año pasado, después de que Musk tomó las riendas de la campaña del gobierno del presidente Donald Trump para recortar costos, y expresó su apoyo a políticos de extrema derecha, lo que desató protestas en agencias de Tesla y boicots de consumidores en varios países.

Tesla registró una segunda caída anual consecutiva de ventas en 2025. Sus ganancias se desplomaron y cedió a la automotriz china BYD su título como el mayor fabricante de vehículos eléctricos a nivel mundial.

Austin cuenta con un servicio de taxis autónomos de Tesla desde junio pasado, aunque esos vehículos están equipados con volante y pedales de freno. El servicio, que desde entonces se ha ampliado a otras cinco ciudades en Texas y Florida, originalmente operaba con conductores de seguridad que tomaban el control en caso de algún problema.

En esas ciudades Tesla tiene más de 200 robotaxis que operan sin conductores de seguridad a bordo, según el sitio de monitoreo RobotaxiTracker. Waymo cuenta con más de 4.000 vehículos de ese tipo en 14 ciudades.

La encuesta de Pew reveló también que el 16% de los adultos en Estados Unidos se sentiría “algo” cómodo al viajar en un auto sin conductor, mientras que el 7% se sentiría “sumamente” cómodo o “muy” cómodo en un vehículo de este tipo.

Un sondeo separado de Gallup realizado en 2025 encontró que el escepticismo en cuanto a la seguridad de los vehículos autónomos había aumentado en los años previos. Más estadounidenses dijeron que los autos operados en su totalidad o en la mayor parte por seres humanos eran la opción más segura, en comparación con los resultados de una encuesta de 2018.

No está claro si Musk es la persona adecuada para persuadir a la población a que aborde vehículos sin un controlador humano. Otra encuesta de Pew realizada en enero arrojó que casi el 60% de los adultos en Estados Unidos tenían una opinión “muy” desfavorable o “en buena medida” desfavorable de Musk.

Musk espera eventualmente actualizar el software de cientos de miles de Tesla para incluir la modalidad de conducción completamente autónoma. Eso le permitiría a los propietarios de Tesla convertir sus autos en taxis de aplicación cuando no estén siendo utilizados.

Pero los reguladores en Estados Unidos y el extranjero han dejado entrever que no están convencidos del todo.

Tesla no ha recibido aprobación para que los conductores utilicen siquiera su software de conducción parcialmente autónoma en la mayoría de los países de la Unión Europea. En Estados Unidos, donde el software ha sido descargado y utilizado, los reguladores han abierto varias investigaciones sobre su seguridad.

Actualmente se lleva a cabo una pesquisa que examina el papel del software en varios choques de Tesla bajo condiciones de neblina, deslumbramiento por el sol y baja visibilidad, incluido uno en el que murió un peatón. Otra investigación analiza decenas de incidentes en los que Tesla en modo de conducción parcialmente autónoma se pasaron semáforos en rojo o circularon por el lado equivocado de la calle, en ocasiones chocando contra otros vehículos y causando lesiones. Una tercera analiza por qué Tesla aparentemente violó requisitos regulatorios al no informar sobre los choques de manera oportuna.