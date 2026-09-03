Remanentes de la tormenta tropical Edouard permanecen sobre Texas

La tormenta acumuló hasta 60 centímetros de lluvia, derribó árboles y mantiene a miles sin electricidad

Chase Barfield camina hacia su camioneta mientras aleja sus pertenencias y a sus perros de las inundaciones que rodean su casa tras el paso de la tormenta tropical Edouard, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Honey Island, Texas. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

Chase Barfield camina hacia su camioneta mientras aleja sus pertenencias y a sus perros de las inundaciones que rodean su casa tras el paso de la tormenta tropical Edouard, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Honey Island, Texas. (Brett Coomer/Houston Chronicle via AP)

LIVINGSTON, Texas, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Texas rescataron el miércoles a decenas de personas que quedaron varadas dentro de sus automóviles, de casas rodeadas por el agua y de un asilo de ancianos, mientras los remanentes de la tormenta tropical Edouard permanecían sobre partes rurales del estado, donde dejó casi 60 centímetros (2 pies) de lluvia en algunos lugares.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las fuertes lluvias de la tormenta —que se debilitó a depresión tropical después de tocar tierra el martes— representen una amenaza para la parte oriental del estado hasta la mañana del jueves.

En tanto, un episodio de actividad tropical persiste en el océano Pacífico, donde dos huracanes y una tormenta tropical cada vez más intensa se desplazan sobre aguas abiertas.

En el condado de Hardin, uno de los más afectados de Texas, ubicado a 137 kilómetros (85 millas) al noreste de Houston, funcionarios señalaron que las inundaciones, la caída de árboles y líneas eléctricas, la presencia de escombros y los cortes en el servicio eléctrico siguen creando condiciones peligrosas.

Partes del condado registraron entre 45 y 51 centímetros (18 y 20 pulgadas) de lluvia en los últimos dos días, informó el servicio meteorológico. El promedio local de lluvia para el mes de septiembre es de apenas 14 centímetros (5,51 pulgadas), explicó el meteorólogo Nick Slaughter.

En toda el área cerca de los límites con Luisiana, las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y oficinas municipales, y se recomendó a los residentes permanecer en interiores.

Edouard derriba árboles, inunda caminos y deja conductores varados

Doce automovilistas tuvieron que ser rescatados después de conducir por caminos inundados, dos personas fueron evacuadas de una casa anegada, unas 10 estructuras sufrieron daños por la caída de árboles y miles de residentes seguían sin luz hasta la tarde del miércoles, indicó la oficina de manejo de emergencias del condado de Hardin.

En el condado de Jefferson, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Houston, la principal preocupación era restablecer el servicio eléctrico tras la caída de árboles y ramas durante el paso de la tormenta, la cual llegó con ráfagas de viento de hasta 144 km/h (90 mph), informó Robert Grimm, coordinador de manejo de emergencias del condado. Alrededor de 22.000 clientes seguían sin servicio eléctrico en el condado hasta la tarde del miércoles, casi la mitad de los 50.000 afectados en todo el estado, según poweroutage.com.

Grady Leger dijo que a medida que la tormenta se desplazaba el martes por el condado de Hardin, una línea eléctrica cayó cerca de su casa en Lumberton, y podía sentir la vibración en el suelo.

“Algunas chispas azules y amarillas, blancas, prendieron fuego a parte de mi árbol muerto”, dijo Leger.

Un asilo de ancianos en el condado de Hardin resultó dañado y 21 personas fueron evacuadas, según Texas Parks and Wildlife, cuyos guardabosques ayudaron en la operación. Fotografías de la agencia mostraban a algunos agentes caminando en agua hasta los muslos en partes del condado.

Se tiene previsto que Edouard se disipe el jueves.

Dos huracanes y una tormenta tropical en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés) informó que se tiene previsto que la tormenta tropical Marie —que actualmente avanza mar adentro frente al suroeste de México— se convierta en huracán el miércoles.

Se preveía que el oleaje generado por la tormenta afecte partes de la costa del suroeste de México y la península de Baja California durante los próximos días. El NHC indicó que es probable que se extienda al sur de California durante el fin de semana.

El huracán Lowell se fortaleció a una tormenta de categoría 5 a varios cientos de kilómetros al sur de Hawai el miércoles y se tiene previsto que mantenga su intensidad durante los próximos días. Es probable que el oleaje generado por Lowell afecte partes de las islas hawaianas a partir del miércoles, indicó el centro.

El NHC advirtió que, en lo referente a Marie y Lowell, “es probable que provoque condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales”.

En otra zona del Pacífico, el huracán Karina se ha fortalecido y se convirtió en una potente tormenta de categoría 4. Los meteorólogos indicaron que debería debilitarse en los próximos días.