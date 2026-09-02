Incauta CBP más de 2.9 millones de dólares en cocaína

El decomiso se realizó en el Puente Colombia Solidaridad y en el Puente del Comercio Mundial

Laredo, Tx.— Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron narcóticos por un valor superior a 2,960.000 dólares en el Puente Colombia Solidaridad y en el Puente del Comercio Mundial.

“Estas importantes incautaciones de cocaína ponen de manifiesto la vigilancia y el enfoque en el cumplimiento de la ley que nuestros oficiales de la CBP, en el puerto de entrada de Laredo, mantienen en primera línea”, declaró Alberto Flores, director del puerto.

“Nuestros oficiales utilizaron su capacitación, tecnología y recursos caninos para identificar y detener narcóticos peligrosos antes de que llegaran a nuestras comunidades. Seguimos comprometidos con desarticular los intentos de contrabando y hacer cumplir las leyes de nuestra nación en la frontera”, continuó.

La primera incautación tuvo lugar el viernes 21 de agosto en el Puente Colombia Solidaridad, cuando un agente de la CBP remitió un camión Volvo 2011 que transportaba un remolque para una inspección.

Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron un total de 80.68 libras de presunta cocaína dentro del remolque. La droga tenía un valor en el mercado negro de $1,077,357.

La segunda incautación tuvo lugar el 24 de agosto en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de la CBP remitió un camión Freightliner T3 de 2007, que transportaba un envío de “autopartes”, a una inspección secundaria.

Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron un total de 64,9 kg (141,53 libras) de presunta cocaína dentro del remolque. El valor en el mercado negro de la droga asciende a 1.889.791 dólares.

El valor total de las drogas en el mercado negro ascendía a 2.967.148 dólares.

La CBP incautó los narcóticos y un remolque. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando las incautaciones.

En cumplimiento del mandato del presidente Donald J. Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., bajo el liderazgo del secretario del DHS, Markwayne Mullin, han logrado la frontera más segura de la historia, impidiendo la entrada de peligrosos delincuentes extranjeros, armas y narcóticos ilícitos, lo que mantendrá a Estados Unidos seguro para las generaciones venideras.