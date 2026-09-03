Monterrey supera al América en penales y enfrentará a Toluca

Carlos Salcedo, de Monterrey, estira una pierna para buscar un balón frente a Henry Martín, del América, en una semifinal de la Leagues Cup, disputada el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Carson, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

Carlos Salcedo, de Monterrey, estira una pierna para buscar un balón frente a Henry Martín, del América, en una semifinal de la Leagues Cup, disputada el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Carson, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Monterrey ejecutó una tanda perfecta de penales para vencer el miércoles 5-4 a América, luego de igualar 2-2 durante el tiempo regular, con lo cual selló su pasaje para enfrentar a Toluca en la final de la Leagues Cup.

Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán, Jesús Corona y Hugo Cuypers hicieron efectivos sus cobros por los regios para la definición del finalista. Del lado americanista Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Israel Reyes y Eric Sánchez marcaron sus ejecuciones, mientras que Alan Cervantes fue el único que erró, en el cuarto turno de la tanda.

Los Rayados se repusieron tras ceder la ventaja que en el tiempo regular les dio Rossi, quien abrió el marcador a los 49 minutos con un disparo combado que superó al arquero Rodolfo Cota.

Lucas Ocampos hizo el segundo a los 69 minutos, para igualar, a través de un penal que se le señaló a Kevin Álvarez por un pisotón sobre Orbelín Pineda.

Después de verse en desventaja, Ramón Juárez igualó por América a los 57, con un remate rasante, mientras que Cervantes logró la remontada momentánea a los 63 con un disparo lejano que se metió a las redes a media altura.

América se quedó con las manos vacías en su objetivo de luchar por su primer título de la temporada en la nueva era del estratega uruguayo Guillermo Almada, quien dirigió su undécimo encuentro con las Águilas, y sigue oficialmente invicto con ocho triunfos y tres empates luego de este encuentro.

Por su lado, el entrenador argentino de Monterrey Matías Almeyda lleva al equipo a su primera final, luego de haberse hecho cargo para esta temporada.

La final, que definirá al primer campeón mexicano bajo su formato vigente desde 2023, será el domingo 6 de septiembre, con sede y horario por determinar.

Toluca gana el primer boleto a la final

Con goles de Federico Pereira y Federico Viñas, Toluca derrotó e2-0 a León para convertirse en el primer equipo de la Liga MX en clasificar a la final del certamen bajo su formato actual.

Pereira abrió la cuenta al aprovechar un rechace del arquero Óscar García a los linderos del área y conectar un remate a media altura, que mandó el balón a las redes a los 41 minutos.

Viñas sentenció el duelo en el Shell Energy Stadium a los 69, luego de culminar un contragolpe con un remate dentro del área. Aunque García alcanzó a tocar el esférico, éste se elevó y terminó cruzando la línea de gol.

Jorge Díaz Price echó por la borda la opción de ampliar la ventaja, luego de recibir el balón con el arco abierto. Sin embargo, estrelló su remate en el poste en los minutos finales.

Ambos equipos terminaron con 10 hombres luego de que Jhohan Romaña vio la segunda tarjeta amarilla por los esmeraldas a los 75 minutos; Bruno Méndez se perderá la final por los escarlatas por recibir su segundo cartón preventivo a los 89.

Para los Panzas Verdes, este resultado significó la eliminación del torneo, al que llegaban invictos tras ganar sus tres compromisos de la fase de grupos y la eliminatoria de cuartos de final.

Toluca es el primer club mexicano en alcanzar la final del torneo binacional desde que se adoptó el formato actual en la edición de 2023, con la participación de todos los equipos de la MLS y la Liga MX. En las últimas tres ediciones, la final se disputó exclusivamente entre equipos de la MLS, con campeonatos para el Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).

Para el entrenador Antonio Mohamed será la sexta final que dispute como entrenador del Toluca, con un balance de 5-1.